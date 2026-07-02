كامل إدريس يتفقد محطات الوقود ويطمئن المواطنين على توفر المشتقات البترولية

في إطار إهتمام الحكومة بمتابعة انسياب السلع الإستراتيجية بالبلاد، قام السيد رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس اليوم بجولة تفقدية شملت عدداً من محطات الوقود في العاصمة الخرطوم، وذلك للوقوف المباشر على توفر الوقود.
وخلال الزيارة، اطلع السيد رئيس الوزراء على سير عمليات تزويد المحطات بالوقود (الجازولين والبنزين)، حيث أكد سيادته على استقرار إمدادات المشتقات النفطية، كما حرص على طمأنة المواطنين بعدم وجود أي ندرة في المواد البترولية، مؤكداً التزام الدولة بضمان استمرارية إمداد الوقود بالبلاد.
هبة علي
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