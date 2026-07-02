شرطة محلية بربر تنفذ حملة أمنية مشتركة كبرى تسفر عن ضبط متهمين ومخدرات ومركبات مخالفة

نفذت شرطة محلية بربر صباح اليوم الخميس حملة أمنية واسعة بالتنسيق مع القوة المشتركة (القوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية) بمشاركة المباحث المركزية والشرطة الأمنية ومكافحة المخدرات والشرطة المجتمعية إستهدفت سوق طواحين دارمالى مع التركيز على المواقع ذات الكثافة والهشاشة الأمنية وتستمر هذه الحملات بالمحلية ضمن مساعى وجهود تعزيز الأمن والإستقرار ومكافحة الجريمة والظواهر السالبة

إنطلقت الحملة بقيادة العقيد شرطة الشفيع بشير محمد يوسف مدير شرطة المحلية والمقدم ابو القاسم محمود عيسى التابع لسلاح المدفعية عطبرة والمقدم أمن أاحمد الماحى جهاز المخابرات العامة والنقيب محمد عصام الاستخبارات العسكرية

وتفيد متابعات (المكتب الصحفى للشرطة) أن الحملة إستهدفت مناطق السوق الشرقى وكولومبيا القديمة والجديدة والسوق الغربي إلى جانب عدد من المواقع التى ينتشر فيها النشاط الإجرامى وتُشكل بؤر للجريمة

جدير بالذكر أن الحملة أسفرت عن توقيف (17) متهم يشتبه في تورطهم في أنشطة إجرامية مشبوهة وأتخذت فى مواجهتهم الإجراءات القانونية

تحت المواد (20أ) من قانون المخدرات والمادة (78) ق ج وبواسطة لجنة مختصة تم إبادة (164) كرستالة عرقى جاهزة للبيع والتوزيع إضافى الى حجز عدد (12) دراجة نارية مخالفة لأوامر الطوارئ

وبمتابعته اللصيقة للحملة فقد أشاد مدير شرطة الولاية بنتائج الحملة مبينا أنها تأتى ضمن خطة أمنية محكمة تستهدف فرض هيبة الدولة وتجفيف منابع الجريمة ومكافحة المخدرات.