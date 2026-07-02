الشيب! الفنانة رغدة تشعل مواقع التواصل بإطلالة طبيعية ناعمة

بعد غياب لسنوات، أثارت الفنانة رغدة ضجة كبيرة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص في مواقع التواصل الاجتماعي، وبدت فيها بملامح مختلفة وبإطلالة تحمل الكثير من الوقار والأناقة المحتشمة والمحترمة.

الفنانة رغدة بإطلالة كلاسيكية وشعر أبيض

ونشرت النجمة السورية صورتها على السوشيال ميديا، وتمكنت في فترة قصيرة من تصدّر الترند بسبب شكلها الطبيعي وأناقتها ببدلة كلاسيكية باللون الأسود، عبارة عن بليزر وبنطال بتصميم أنيق مع قميص أبيض بأكمام طويلة بارزة، وتزيّنت بأقراط كبيرة من اللؤلؤ في تناغم أنثوي أنيق مع الإطلالة.

ولفتت الأنظار بشعرها الطويل الذي تركته بلونه الأبيض وبحركة الكيرلي الناعمة والطبيعية، وظهرت أيضاً على طبيعتها ومن دون مكياج ببشرة ناعمة وخالية من الشوائب رغم علامات التقدّم في السنّ والتجاعيد التي كانت بارزة على وجهها، ما منحها مظهراً جريئاً تمكنت عبره من إظهار جمالها الحقيقي من دون عمليات تجميل أو فلاتر.

وأرفقت رغدة الصورة بتعليق مقتضب كتبت فيه: “ولنا مع الغياب حكايات”، وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة وأشادوا بجرأتها على الظهور بعد فترة طويلة بشكلها الطبيعي من دون مكياج أو تغيير للون شعرها الشايب، وهو ما دفع عدداً كبيراً من المتابعين للتعليق على جمالها والتغزّل بها، مشيدين بإطلالتها وبحضورها المميز، متمنين عودتها إلى الساحة الفنية من خلال أعمال جديدة.

الفنانة رغدة تتصدّر الترند بإطلالة ناعمة

وتصدّرت إطلالة الفنانة رغدة الترند وتحولت إلى مادة نقاش واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت التعليقات بين مَن أشاد بإطلالتها الطبيعية وبقدرتها على المحافظة على صورتها المعهودة، ومَن أشار الى أنها خسرت الكثير من الوزن، متسائلين ما إذا كانت قد عانت من مرض تسبب في ابتعادها عن الساحة الفنية.

وتُعدّ الفنانة رغدة واحدة من أبرز نجمات الفن في سوريا والعالم العربي، إذ قدّمت خلال مسيرتها العديد من الأعمال السينمائية والدرامية المميزة والهادفة، وشاركت البطولات أمام كبار نجوم الفن، ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة بفضل موهبتها وأدائها المميز.

آخر أعمال رغدة الفنية

ويُعد مسلسل “الضاهر” آخر أعمال رغدة الفنية، وقد عُرض عام 2019، وشاركت في بطولته إلى جانب عدد من النجوم، بينهم: محمد فؤاد، فريال يوسف، حسن يوسف، تامر عبد المنعم، مادلين طبر، إنجي شرف، أحمد منير، أميرة هاني، دارين حداد، سميرة محسن، علاء زينهم، عمر حسن يوسف، علاء مرسي، مظهر أبو النجا، صبري عبد المنعم…، وهو من تأليف تامر عبد المنعم وإخراج ياسر زايد.

مجلة لها