مروة الدولية تعود وتُشعل الجدل: “لا أحد استطاع ملء مكاني”

أكدت الفنانة السودانية مروة الدولية أن قرار عودتها إلى الساحة الفنية جاء استجابةً لرغبة جمهورها ودعمه الكبير، مشيرةً إلى أن هذا الدعم كان الدافع الرئيسي لاستئناف نشاطها الفني بعد فترة من الغياب.

وقالت مروة إن الساحة الفنية شهدت فراغاً واضحاً خلال فترة ابتعادها، معتبرةً أن أياً من الفنانات لم تتمكن من منافستها أو تحقيق الحضور الجماهيري الذي تتمتع به، مستشهدةً بالإقبال الكبير على أولى حفلاتها في الخرطوم بعد العودة دليلاً على استمرار شعبيتها ومكانتها لدى الجمهور.

صراعات الوسط الفني وأشخاص سعوا لإبعادها

كشفت مروة عن وجود منافسة وصراعات داخل الوسط الفني السوداني، مشيرةً إلى أن أشخاصاً سعوا لإبعادها عن الساحة خلال الفترة الماضية.

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