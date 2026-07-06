كامل إدريس يقف على جهود تهيئة بيئة العودة لولاية الخرطوم

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري اليوم بالخرطوم برئاسة معالي السيد رئيس الوزراء بروفيسور كامل إدريس.

​وأوضح السيد وزير الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ خالد الإعيسر في تصريح صحفي أن مجلس الوزراء إستمع إلى إفادة من السيد/ رئيس المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي الأستاذ النور الشيخ النور متناولاً المصالحات المجتمعية وجهود المجلس الجارية لمعالجة التشوهات التي أفرزتها الحرب،وأكد على ضرورة التصدي لمحاولات تفتيت النسيج الاجتماعي ودعم عملية السلم المجتمعي كاساس لكل مجهودات الحكومة في المجالات المختلفة، كما أكد على أهمية توفير الخدمات الضرورية للمواطنين في مناطق النزاعات والمناطق التي تم تحريرها من قبضة المليشيا المتمردة.

وأبان وزير الثقافة والإعلام أن مجلس الوزراء أشاد بمثياق الصلح والتعايش السلمي بين مكونات مجتمع ولاية سنار الذي تم توقيعه أمس بالخرطوم، وأثنى على الدور المحوري الذي يضطلع به المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي في معالجة آثار الحرب ،وحيا المجلس كافة رموز المجتمع الذين ساهموا في إنجاح عملية الصلح خاصة رجالات الإدارة الأهلية والطرق الصوفية ورموز المجتمع.

وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن مجلس الوزراء إستمع كذلك إلى ​إفادة من السيد/ وزير الخارجية السفير محي الدين سالم حول زياراته الأخيرة لعدد من البلدان، وآخرها في سويسرا، حيث قدم رؤية السودان في الملفات ذات الصلة بالأمن والاستقرار والعون الإنساني، وإسهامات السودان في سياق المحاولات التي تجري للوصول إلى سلام في السودان.

​وقال وزير الثقافة والإعلام والسياحة أن المجلس ناقش تقرير اللجنة العليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم قدمه السيد/ والي ولاية الخرطوم الأستاذ/ أحمد عثمان حمزة متناولاً بالشرح عمل اللجان الفرعية الخاصة بتهيئة البيئة،والملفات التي تم إنجازها، والتطور الكبير الذي تشهده العاصمة الخرطوم في المجالات الخدمية المختلفة.

وفي ذات السياق أشار وزير الثقافة والإعلام أن الإجتماع إستمع إلى عدد من المداخلات حول الوجود العسكري في الخرطوم ، وإطمان على الجهود والإجراءات الهادفة إلى ضبط وترسيخ قيم الأمن والسلام في العاصمة الخرطوم.

​وأضاف الأستاذ/ خالد الإعيسر ان المجلس تطرق إلى دور أئمة المساجد في ترسيخ قيم السلام والتعايش السلمي ومحاربة خطاب الكراهية وتعزيز قيم التضامن المجتمعي والوحدة، مشيراً إلى أن حكومة الأمل تمضي قدماً في رأب الصدع ومحاولة لم الشمل الوطني وتفكيك كل أسباب النزاع بين المكونات المجتمعية، منوهاً في هذا الصدد إلى ضرورة الإنتباه إلى الحملات التي تقودها بعض الغرف الخارجية لتفتيت التلاحم والتماسك الوطني، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء أكد ضرورة تضافر الجهود الرسمية والشعبية للتصدى لمحاولة الاستهداف الخارجي متعدد الأوجه وكافة المهددات الوطنية.

​وأوضح الأستاذ خالد الإعيسر أن مجلس الوزراء إستمع إلى تقرير من السيد المدير العام لشركة مطارات السودان الفريق سر الختم بابكر الطيب حول عمل المطارات وتأهيلها وتطويرها، خاصة مطار الخرطوم الدولي الذي يشهد زيادة كبيرة في حجم الاستيعاب واستقبال حركة المسافرين العائدين في إطار العودة الطوعية.

وأشار الإعيسر إلى أن الاجتماع أكد ضرورة توسيع دائرة الإمداد الكهربائي في العاصمة الخرطوم ، موضحاً في هذا الصدد أن السيد وزير الطاقة المهندس المعتصم إبراهيم قدم تطميناً للمواطنين أن الفترة المقبلة ستشهد انتشاراً واسعاً للإمداد الكهربائي في أرجاء العاصمة الخرطوم.

إعلام مجلس الوزراء