رامز جلال يعلن انتهاء أزمته مع أسماء جلال

بشكل مفاجئ أعلن الفنان المصري رامز جلال عن نهاية خلافه مع زميلته أسماء جلال، على خلفية غضبها من ظهورها في برنامجه الذي عرض في شهر رمضان الماضي.
الأزمة التي انطلقت في الأيام الأولى لشهر رمضان، حينما عرضت حلقة أسماء جلال في برنامج “رامز ليفل الوحش”، الذي عرض عبر شاشة “MBC مصر”.
وبعدها أعلنت أسماء جلال عبر محاميها مقاضاة رامز جلال، بسبب ما ورد من كلمات في الحلقة، اعتبرتها الفنانة المصرية مسيئة لها، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية.
الأمر الذي لم يعلق عليه رامز جلال في حينه، والتزم الصمت، دون وجود أي تعليق من نقابة المهن التمثيلية.
ليفاجئ رامز جلال الجميع، ويعلن عن نهاية خلافه مع زميلته، بكلمات مقتضبة ومقطع فيديو قصير.
حيث نشر رامز جلال مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يظهر فيه بصحبة أسماء جلال، ونقيب الممثلين أشرف زكي.
وظهر الثلاثي في مقطع الفيديو وعلى وجههم ملامح الغضب، قبل أن يتحول الغضب إلى ابتسامة في نهاية الفيديو.
وعلق رامز جلال على الفيديو بكلمات فهم منها نهاية الخلاف، بعدما كتب قائلا “مينفعش أسماء جلال تزعل من رامز جلال عشان هي طيبة وأنا ابن حلال.. وخصوصا ان كلنا ولاد جلال.. حبيبتي يا سمسمة”.
العربية نت
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
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