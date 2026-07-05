اتفاق على إنشاء أول مستشفى متخصص لعلاج الإدمان بالبحر الأحمر

أبرمت ولاية البحر الأحمر شراكة استراتيجية مع منظمة وادي أمور لإنشاء أول مستشفى متخصص لعلاج الإدمان بالولاية في خطوة تهدف لمكافحة المخدرات والحد من آثارها السلبية.

وجاء الاتفاق خلال اجتماع اللجنة الفرعية لمكافحة المخدرات بالولاية، بقيادة والي البحر الأحمر الفريق ركن مصطفى محمد نور، مع وفد منظمة وادي أمور اليوم بمكتب الوالي.

وأكد عادل عبدالله أحمد، مدير المشروعات بمنظمة وادي أمورأن المشروع حظي بدعم ومباركة والي الولاية، موضحاً أن الخطوات التنفيذية ستنطلق قريباً بوضع حجر الأساس.

وأضاف أن المشروع يأتي ضمن حزمة برامج شاملة تنفذها المنظمة بالتعاون مع اللجنة الفرعية تتضمن تنظيم مؤتمرات وورش توعوية تستهدف المجتمع المحلي لبناء مجتمع واعٍ ومحصن.

من جانبه أشاد علي حسن، نائب رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة المخدرات، بالتعاون الوثيق مع منظمة وادي أمور واصفاً اجتماع الوالي بالناجح، حيث تم استعراض تقارير مفصلة حول إنجازات اللجنة وبرامجها.

واعتبر حسن أن مبادرة إنشاء المستشفى المتخصص تعكس حرص المنظمة على دعم الاستقرار وتعزيز التنمية الصحية والاجتماعية بالولاية.

ويهدف المشروع لتوفير خدمات علاجية وتأهيلية متخصصة للمتأثرين بالمخدرات، ضمن الجهود المستمرة للجنة بالتعاون مع شركاء التنمية لمواجهة الظاهرة.

سونا