مسؤول عسكري : الجيش يتحكم بكافة محاور القتال بمحيط الأبيض

أعلن الجيش السوداني التحكم بكافة محاور القتال في الأبيض بولاية شمال كردفان، حسبما أبلغ مسؤول قناتي العربية والحدث.
بينما أكد مصدر سوداني للعربية سقوط 3 قتلى بقصف للدعم السريع على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان.
يتصاعد القلق حول ما يجري في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان.
وأكد مسؤول عسكري للعربية والحدث إمساك الجيش السوداني بزمام المبادرة في كافة المحاور المحيطة بمدينة الأُبيض.
ورصد مراسل العربية والحدث بالسودان من داخل المدينة استقرار الأوضاع الأمنية في محيط الأُبيض، مشيرا إلى أن استقرار الأوضاع الأمنية يأتي بعد الإجراءات التي اتخذها الجيش لحماية الأجواء والمناطق المحيطة بالمدينة.
كان رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس قد أكد السبت أن القوات المسلحة باتت تمسك بزمام المبادرة في الحرب، مشيراً إلى أن إقليمي دارفور وكردفان أصبحا “على مرمى حجر من التحرير الكامل”
قال إدريس إن الجيش السوداني يواصل تحقيق تقدما ميداني، مضيفاً أن العمليات العسكرية تسير بما يعزز سيطرة القوات المسلحة على مناطق القتال.
كما أضاف أن “إقليمي دارفور وكردفان على مرمى حجر من التحرير الكامل”، في إشارة إلى استمرار العمليات ضد قوات الدعم السريع في غرب السودان.
العربية نت
هبة علي
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