غير قابل للنفي .. تعديل .. وتحديث .. ■ علمت أن قرار تعيين السفير إدريس محمد علي لمنصب وكيل وزارة الخارجية قد صدر فعلاً .. ■ تمّ إخطار السفير إدريس رسمياً بالقرار عبر مكالمة هاتفية من العميد نزار مدير مكتب رئيس الوزراء .. ■ تم تسليم الوكيل الجديد قرار تعيينه رسمياً .. ■ تمّ استقبال الوكيل الجديد بمطار بورتسودان بطاقم رسمي من وزارة الخارجية .. ■ عدد من كبار السفراء السابقين كانوا علي علم مسبق بخطوات تعيين السفير إدريس في منصب الوكيل بمواققة وزير الخارجية .. ■ أعراف وتقاليد مجلس الوزراء لم تشهد مثل هذا التخبط منذ عقود .. الكاتب/ عبد الماجد عبدالحميد

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