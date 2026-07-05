المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي ينجح في أولى خطوات الاستشفاء الوطني

نجح المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي فى تحقيق خطوة مهمة نحو تعزيزالاستقرار المجتمعي، بعد طي واحدة من أخطر صفحات الخلافات بين المكونات المجتمعية بولاية سنار عبر توقيع ميثاق الصلح والتعايش السلمي، في خطوة تمثل بداية عملية للاستشفاء الوطني الذي تتبناه حكومة الأمل برئاسة الدكتور كامل إدريس.

وجاء توقيع الميثاق ثمرةً لجهود ومساعٍ استمرت لأكثر من عام، قادها رئيس المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي الدكتور الشيخ النور الشيخ، من خلال زيارات ميدانية شملت مختلف محليات ولاية سنار بهدف ردم هوة الخلافات وتقريب وجهات النظر بين الأطراف عبر لجنة للمصالحات ورتق النسيج الاجتماعي، ضمت قيادات الإدارة الأهلية والطرق الصوفية وممثلي القوات النظامية، وذلك بدعم مباشر من رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، وبرعاية رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.

وشهدت العاصمة الخرطوم مراسم توقيع ميثاق الصلح والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع بولاية سنار حيث وقع ممثلو محليات سنجة، والدندر، وسنار، والدالي والمزموم، بحضور رئيس الوزراء، ووزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم، ووزير الثقافة والإعلام والسياحة والآثار الأستاذ خالد الإعيسر، ووزير المعادن نور الدائم طه، وممثل مدير جهاز المخابرات العامة، إلى جانب قيادات الإدارة الأهلية والطرق الصوفية، وولاة ولايات سنار والخرطوم وغرب كردفان، وعدد من القيادات التنفيذية بالدولة.

وأعقب التوقيع توافد برقيات التهاني والإشادة من قطاعات واسعة، مثمنةً الجهود التي بذلها المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي في إنجاز هذا الاتفاق، ومعتبرةً أنه يمثل نموذجًا يمكن البناء عليه لتعزيز السلم المجتمعي في مختلف أنحاء البلاد.

وأكد عدد من المشاركين، في استطلاع أجرته وكالة السودان للأنباء (سونا)، أهمية هذه الخطوة مشيرين إلى أن انطلاقها من ولاية سنار يحمل دلالات كبيرة، بالنظر إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي ودورها المحوري في استقرار السودان، مؤكدين أن أي نزاعات بين مكوناتها الاجتماعية تنعكس بصورة مباشرة على أمن البلاد ووحدتها وسلامها الاجتماعي.

ودعا المشاركون إلى تعميم تجربة المصالحات ووثيقة الصلح على جميع ولايات السودان، بما يسهم في ترسيخ الأمن المجتمعي واستدامة التعايش السلمي، خاصة في ظل الآثار السالبة التي خلفتها الحرب، وما صاحبها من محاولات لإثارة الفتن بين المجتمعات المحلية، واستهداف النسيج الاجتماعي ووحدة الشعب السوداني.

سونا