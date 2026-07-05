بيل جيتس يكشف عن 4 وظائف سوف تنجو من الذكاء الاصطناعي

عندما يتحدث بيل جيتس عن مستقبل التكنولوجيا، فإن الناس يحرصون عادةً على تدوين ملاحظاته؛ فلطالما صدقت توقعاته بشأن أمور شتى، بدءًا من المساعدين الرقميين ووصولًا إلى المدفوعات الإلكترونية والعمل عن بُعد، وذلك قبل سنوات طويلة من تحولها إلى ممارسات سائدة.

وتأتى تحذيراته الأخيرة بالقدر ذاته من الجرأة؛ إذ أشار جيتس مؤخرًا إلى أن الذكاء الاصطناعى سيؤدى في نهاية المطاف إلى أتمتة معظم الوظائف، ولن يتبقى سوى عدد قليل من المهن – مثل المبرمجين وعلماء الأحياء وخبراء الطاقة وحتى الرياضيين المحترفين – التى يمكن اعتبارها آمنة نسبيًا، وفقًا لما ذكر موقع «Tom’s Guide» المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

وفي حديثه في «بودكاست» مع نيخيل كاماث، أوضح جيتس أن تصوره يقوم على أن معظم الوظائف التى تنطوى على تصنيع الأشياء أو نقلها أو زراعة الغذاء ستتحول -في رأيه- في نهاية المطاف إلى «مشكلات تم حلها»؛ بمعنى أن الذكاء الاصطناعى والروبوتات ستتولى القيام بها بكفاءة تفوق قدرة البشر.

ومع ذلك، فقد استثنى بعض الحالات، إذ قال: «لن نجعل الروبوتات تلعب الكريكت (لعبة رياضية)؛ فهذا أمر ممل، سنترك هذه اللعبة للبشر فقط، حتى وإن كانت الروبوتات قادرة على أدائها بمستوى أفضل بكثير»، كما لفت إلى مهن التمريض والطب النفسى باعتبارها أدوارًا قد يختار المجتمع الإبقاء عليها دون استبدال العاملين بالروبوتات.

وأضاف: «قد نتجاهل عمدًا حقيقة أن الآلات قادرة على الحلول محل البشر في بعض هذه المهام؛ فالأمر سيعتمد في جوهره على الغريزة البشرية»، كذلك، نوه إلى المبرمجين وعلماء الأحياء والعاملين في قطاع الطاقة باعتبارهم في مأمن نسبى من هذا التحول، وإن كان ليس كل العاملين في قطاع التكنولوجيا يتفقون معه في الرأى الأخير.

والمفارقة في تصنيف بيل جيتس للبرمجة كإحدى الوظائف الآمنة تكمن في أن جنسن هوانج، الرئيس التنفيذى لشركة «إنفيديا»، قد جادل بعكس ذلك تمامًا، إذ يعتقد أنه يجب علينا التوقف عن حثّ الأطفال على تعلم البرمجة بشكل كامل، انطلاقًا من أن الذكاء الاصطناعى يستبدل لغات البرمجة بسرعة بنصوص برمجية بسيطة، مما يجعل أى شخص قادرًا على القيام بما يفعله المبرمج.

المصري اليوم