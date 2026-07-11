نبش ونقل 27 من رفاة الحرب بالخرطوم

نفذت لجنة نبش ونقل رفاة الحرب بمحلية الخرطوم اليوم بالتنسيق مع هيئة الطب العدلي نبش وإعادة دفن عدد 27 من رفاة الحرب بمنطقة السوق المركزي والمحلي من المتوفين الذين تمت مواراتهم الثرى بصورة اضطرارية أثناء الحرب وأكدت اللجنة بأن العمل يجيئ في إطار عمل اللجنة حسب توجيهات السيد المدير التنفيذي للمحلية.

وأشارت اللجنة إلى مباشرة عملها منذ الثامن من ديسمبر 2025م حيث استهدفت نقل رفاة الحرب الي المقابر الرئيسية من داخل الاعيان السكنية والأسواق والمرافق العامة.

وأكدت اللجنة بأن عمليات نقل الرفاة تمت بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من فتح البلاغات وتنويه زوي المتوفين عن مواعيد إعادة النبش ونقل الرفاة بجانب دفن مجهولي الهوية بالمقابر.

ولفتت الي تواصل عملها بهدف استكمال كافة المناطق المستهدفة قبل حلول فصل الخريف.

من جانبه ثمن المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير الجهود التي اضطلعت بها لجنة نبش ونقل رفاة الحرب بالتنسيق مع هيئة الطب العدلي .

واوضح ان جهودها ضمن أعمال اللجنة العليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم، مشيرا إلى دعم المحلية لفرق العمل لضمان الفراغ من نبش ونقل الرفاة بجميع المقابر الاضطرارية بالمحلية.

سونا