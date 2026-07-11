الاعيسر .. حماية التراث جزء أصيل من معركة الحفاظ على الدولة

وزير الثقافة والإعلام والآثار والسياحة خالد الإعيسر يقول إن حماية التراث ليست ترفًا ثقافياً ولا انشغالاً بقضايا هامشية كما يظن البعض وإنما جزء أصيل من معركة الحفاظ على الدولة وهويتها وذاكرتها الوطنية ويضيف أن التقليل من أهمية التراث أو الاستهانة بجهود الحفاظ عليه يغفل حقيقة أن الأمم التي تفقد ذاكرتها تصبح أكثر عرضة لفقدان مستقبلها.

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