أبدى كيليان مبابي رغبته في مواجهة إسبانيا بنصف نهائي كأس العالم، بدلاً من بلجيكا، وهذا ما حدث فعلاً.

*ملخص بالذكاء الاصطناعي. تحقق من السياق في النص الأصلي.

أبدى كيليان مبابي رغبته في مواجهة إسبانيا بنصف نهائي كأس العالم، بدلاً من بلجيكا، وهذا ما حدث فعلاً.

إسبانيا هزمت بلجيكا 2-1، وستواجه فرنسا الثلاثاء 14 يوليو.

صحيفة LA GAZZETTA DELLO SPORT نقلت عن كيليان مبابي قوله، رداً على سؤال عمّا إذا كان يفضّل مواجهة بلجيكا: “لا رغبة لديّ في ذلك، سنسعى للثأر من إسبانيا. لو كانت بلجيكا هي مَن ستواجهنا، لكانوا هم مَن سيرغبون في ذلك”.

ورفض اعتبار منتخب فرنسا الحالي، الأفضل مُقارنة بنسخ سابقة، قائلاً: “فزت بكأس العالم وحصدتُ المركز الثاني، بينما هذا المنتخب الفرنسي هو ببساطة الأكثر ثراءً وإمكانيات”.

وأضاف: “إنه يُحفّز على الحلم، لكن أقوى الفرق هي التي تفوز، وحتى يثبت العكس، ما زلتُ لا أرى كأس العالم في متناول يدي”.

وتابع: “ندرك إمكاناتنا، ولكن بمجرد وصولنا إلى هنا، فإن الأهم هو ما نظهره، ليس الخوف من الخصوم هو ما يحقق الفوز، فهذه مجرد مشاعر. لا يزال أمامنا الكثير لنُثبته قبل أن نُعتبر أننا لا نقهر، ونستحق كل تلك الأوصاف الرائعة التي تطلقونها علينا”.

“لا سبيل للاسترخاء إلا بإحراز كأس العالم”

مبابي سُئل عن سرّ قوة فرنسا، فأجاب: “أولاً لأننا نلعب بشغف، شغف تمثيل فرنسا، واللعب في كأس العالم مرتدين هذا القميص. لا شيء أقوى من ذلك، نحن في الفريق نُدرك ذلك تماماً ونُحاول غرسه حتى في اللاعبين الأصغر سناً”.

وزاد: “نحن فريق ودولة لدينا تاريخ عريق في كأس العالم، على اللاعبين الشباب أن يُدركوا ذلك، وأن يُدركوا معنى تحمّل ضغط اللعب لفرنسا”.

وتابع: “لا سبيل للاسترخاء إلا بإحراز كأس العالم. لأنك عندما تلعب لفرنسا، ستُسحق إن لم تفز. لدينا فريق متماسك، يسير دوماً في اتجاه واحد، اتجاه الفوز. بلغنا نصف النهائي، لكن الطريق لا يزال طويلاً، والآن تنتظرنا أصعب المباريات. لا أدري إن كان يُمكن القول إننا في مهمة”.

الشرق