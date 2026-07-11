آليات زراعية من برنامج الأغذية العالمي للتنظيمات القاعدية بمشروع الجزيرة

أكد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة أن مشروع الجزيرة مؤهل لتوفير الغذاء لكل السودان ودعم الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال تسليم الجرارات الزراعية للتنظيمات القاعدية لمهن الإنتاج الزراعي والحيواني بالمشروع والمقدمة من برنامج الأغذية العالمي ومجموعة CTC، برئاسة المشروع بمدني اليوم، حيث دعا المزارعين للالتزام بالمحددات الفنية للري وموجهات هيئة البحوث الزراعية باستخدام التقانات الحديثة لمضاعفة الإنتاج والاستفادة من القيمة المضافة.

وعبر عن شكره لبرنامج الأغذية العالمي وتدخلاته التي عزت سياسات الولاية بالاهتمام بالإنتاج.

وأعلن الدكتور عبد الله الوردات المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي حرصه على تعميم تجربة الجزيرة في كل السودان بتقديم مدخلات الإنتاج لتحقيق الأمن الغذائي.

وأكد المهندس إبراهيم مصطفى محافظ مشروع الجزيرة العزم على تطوير المشروع والنهوض به، مؤكداً أن المنظمات شريك أصيل لجمعيات الإنتاج في التدريب والتأهيل والدعم.

وأعلن الأستاذ أسعد السر مفوض العون الإنساني بالولاية أن تقديم الجرارات الزراعية للمزارعين سيسهم في توسيع الرقعة الزراعية وتنفيذ الخطة الإرشادية للمشروع، مشيراً إلى التزام برنامج الأغذية العالمي بدعم زراعة القمح.

سونا