في أسبوع تصاعد حرب إيران.. كيف تأثرت الأموال الساخنة وسعر الدولار في البنوك؟

ضخت مؤسسات الاستثمار العربية والأجنبية أموالًا ساخنة بمئات الملايين من الدولارات خلال الأسبوع الجاري، في أدوات الدين الحكومية، عبر السوق الثانوية، فيما ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 57 قرشًا في بنكي الأهلي المصري ومصر خلا تعاملات الأسبوع.وبلغ إجمالي تدفقات الأموال الساخنة من مؤسسات الاستثمار العربية والأجنبية خلال الأسبوع 43.895 مليار جنيه، وفق بيانات مركز معلومات البورصة، بما يعادل 882.3 مليون دولار، بينما بلغ صافي التدفقات 41.3 مليار جنيه.

المستثمرون الأجانب الأكثر شراء

واستحوذ الأجانب على النصيب الأكبر من الشراء بقيمة 34.175 مليار جنيه بما يعادل نحو 687 مليون دولار، بينما اشترى العرب أدوات دين حكومية (أذون وسندات) بقيمة تتجاوز 7 مليارات جنيه، بما يعادل نحو 142 مليون دولار.

وارتفع سعر الصرف في أكبر بنكين حكوميين خلال الأسبوع 57 قرِشًا ليسجل عند ختام تعاملات امس الخميس في بنكي الأهلي المصري ومصر 49.65 جنيهًا للشراء و 49.75 جنيهًا للبيع، مقارنة بنحو 49.08 جنيهًا للشراء و 49.18 جنيهًا للبيع في ختام تعاملات الأسبوع السابق.

وكشف تقرير البورصة الأسبوعي، عن تسجيل قفزة في مشتريات الأفراد المحليين في أذون الخزانة خلال الأسبوع الجاري لتتجاوز 2.5 مليار جنيه، مقارنة بمبيعات تجاوزت 3.8 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.

ووفق التقرير الصادر عن مركز معلومات البورصة المصرية، واطلعت عليه المصري اليوم، فإن مشتريات الأسبوع المنتهي من قبل المستثمرين الأفراد المحليين تزامنت مع موجة شراء في الأذون والسندات الحكومية تتجاوز 41 مليار جنيه من قبل مؤسسات الاستثمار العربية والأجنبية.

سعر الدولار في البنوك في ختام تعاملات الأسبوع

وصل سعر الشراء إلى 49.20 جنيه، وسجل سعر البيع 49.30 جنيه.

بلغ سعر الشراء 49.18 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 49.28 جنيه.

سجل سعر الشراء 49.10 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 49.20 جنيه.

حقق سعر الشراء إلى 49.09 جنيه، وسجل سعر البيع 49.19 جنيه.

وشهد الأسبوع المنتهي، عودة مفاجئة للمواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، قبل أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن إيران طلبت مواصلة المحادثات، وأن الولايات المتحدة وافقت على ذلك، لكنه أضاف أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل له البلدان الشهر الماضي قد انتهى.

المصري اليوم