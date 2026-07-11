بلغة الإشارة.. هنا الزاهد تدعم المنتخب على أغنية «هنا مصر»

حرصت الفنانة هنا الزاهد، على دعم منتخب مصر من خلال لغة الإشارة، إذ شاركت متابعيها فيديو وهى توجه رسالة للفريق باستخدام اللغة.

وقالت هنا فى بداية الفيديو الذى نشرته عبر حسابها بـ«فيس بوك»: «أنا بحب أوى لغة الإشارة وبحب أتعلمها وأعرف كلماتها وأعرف كل كلمة معناها إيه بلغة الإشارة».

وفى نفس الفيديو غنت هنا الزاهد «هنا مصر»، وجسدت كل كلماتها باستخدام لغة الإشارة، فى طريقة دعم مختلفة منها للمنتخب بعد الخسارة أمام الأرجنتين والخروج من الدور الـ16 فى كأس العالم.

ومؤخرًا، بدأت الفنانة هنا الزاهد تصوير مسلسل «بنت وداد»، التى تستعد لتقديمه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الرقمية.

وتدور أحداث مسلسل «بنت وداد» حول مجموعة من العلاقات الإنسانية المعقدة داخل إطار اجتماعى، مع التركيز على الجوانب النفسية والعاطفية للشخصيات، ويُصنف ضمن الأعمال القصيرة التى تعرض فى موسم الأوف سيزون، حيث يتكون العمل من 10 حلقات.

المصري اليوم