يطمئن بنك السودان المركزي السادة المستوردين والمصارف التجارية بأنه استجاب لكافة طلبات توفير النقد الأجنبي المستوفية للشروط والضوابط المعتمدة، وتمت معالجتها وفق الإجراءات المقررة.

ويؤكد البنك المركزى استعداده الكامل للاستمرار في تلبية جميع الطلبات المستوفية للشروط التي ترد إليه عبر المصارف التجارية، مبيناً أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم انسياب عمليات الاستيراد وتوفير الاحتياجات اللازمة للاقتصاد الوطني.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر البنك المركزي: استجبنا لكل طلبات الاستيراد المستوفية للشروط ونؤكد الاستمرار في التلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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