وزير الشؤون الدينية والأوقاف: تطوير نظام الحج السوداني يهدف إلى راحة الحاج

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بشير هارون عبد الكريم، أن الوزارة تمضي في تطوير منظومة الحج السودانية عبر التحول الرقمي، بما يسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة للحجاج، معلناً استمرار البرامج التدريبية للعاملين في مجال التقنية بالمركز والولايات استعداداً لموسم حج 1448هـ.

جاء ذلك خلال الجلسة الختامية للورشة التدريبية لنظام الحج السوداني، التي نظمها المجلس الأعلى للحج والعمرة بالتعاون مع وزارة التحول الرقمي والاتصالات.

وقال الوزير إن الورشة تمثل بداية لبرنامج متكامل لتأهيل المديرين والأمناء التقنيين على مستوى الولايات والمركز، بهدف استكمال متطلبات التحول الرقمي وتوفير أفضل الخدمات للحاج السوداني، مشيراً إلى أن الوزارة، رغم التحديات الراهنة، عازمة على تطوير منظومة الحج وربطها إلكترونياً بين المركز والولايات، وربطها بنظام نسك حج بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف أن موسم حج 1448هـ سيشهد نقلة نوعية في الخدمات الإلكترونية المقدمة للحجاج، لافتاً إلى قرب اكتمال مراحل تطوير النظام.

من جانبه، أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة، الدكتور حيدر محمد زين، أن الورشة وبالتنسيق مع وزارة التحول الرقمي والاتصالات تهدف لتطوير البوابة الرقمية “نسك السودان”، التي وصفها بأنها تمثل مشروعاً تقنياً متقدماً يواكب أحدث أنظمة التحول الرقمي.

وأشار إلى أن المجلس يمضي في تطبيق الحوكمة والحوسبة في مختلف أعماله، مبيناً أن النظام الجديد سيسهم في تسهيل إجراءات التقديم والقرعة والخدمات المرتبطة بالحج، بما ينعكس إيجاباً على خدمة الحجاج خلال موسم 1448هـ.

وثمّن الأمين العام الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لخدمة حجاج السودان، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد الربط الإلكتروني بين منصة “نسك السودان” و نسك حج بما يعزز كفاءة الإجراءات وتيسير الخدمات للحجاج.

سونا