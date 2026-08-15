منتخب السودان لالتقاط الأوتاد يتصدر تصفيات كأس العالم بروسيا

حافظ المنتخب السوداني لالتقاط الأوتاد على صدارة الترتيب محققاً ذهبية الفرق، في منافسات تصفيات كأس العالم لالتقاط الأوتاد المقامة بروسيا لليوم الثاني على التوالي.

وعلى صعيد المنافسات الفردية، أحرز الفارس الوليد بشير مصطفى الميدالية الذهبية، فيما نال الفارس محمد علي شبيلي الميدالية الفضية.

ويعتبر هذا الإنجاز بحسب المراقبين إضافة جديدة إلى سجل الفروسية السودانية، ويؤكد قوة المنتخب السوداني وقدرة فرسانه على المنافسة في المحافل الدولية.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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