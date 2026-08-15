كهرباء سد مروي تصل محطة المرخيات وبدء تغذية المحطات تباعًا

وصول كهرباء سد مروي إلى محطة المرخيات بأم درمان بنجاح وبدأت تغذية المحطات التحويلية بالتدرج.

وأبلغ مصدر رفيع بقطاع الكهرباء، (السوداني)، أن تغذية المحطات بدأت بمحطة المهدية وستتوالى تغذية المحطات تباعًا على أن تصل محطة الكباشي المغذية لنهر النيل والبحر الأحمر خلال 3 ساعات.

وأضاف أن الكهرباء ستشهد استقرارًا ملحوظًا خلال الفترة القادمة بعد دخول كهرباء سد مروي للشبكة القومية.

السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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