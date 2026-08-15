وزير الخارجية يبحث مع مسؤول أممي استمرار تدفق المساعدات عبر معبر أدري

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي، السفير محيي الدين سالم، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، تطورات الأوضاع الإنسانية في السودان، وآليات استمرار تدفق المساعدات الإنسانية عبر معبر أدري، وتعزيز التنسيق بين الحكومة والأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية، صباح اليوم السبت 15 أغسطس 2026، من المسؤول الأممي، الذي أعرب عن تقديره لتفهّم الحكومة السودانية للأوضاع الإنسانية الملحّة في عدد من مناطق البلاد، واستمرارها في فتح معبر أدري أمام تدفق المساعدات الإنسانية.

*الأمم المتحدة: تنسيق مستمر مع الحكومة*

وأبدى فليتشر استعداد الأمم المتحدة للتعاون والتنسيق مع الحكومة السودانية بما يضمن استمرارية العمل عبر المعبر وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.

وفي السياق، أوضح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة أن التعاون بين الجهات المختصة في الحكومة السودانية والمنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والتنموية في السودان يمضي بصورة جيدة، وبمستوى عالٍ من التنسيق، دون وجود عقبات تُذكر.

*مستعدون لمواصلة التعاون*

من جانبه، أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي عن شكره وتقديره للتعاون الذي ظل يجده من المسؤول الأممي، مثمنًا في الوقت ذاته الجهود التي تبذلها المنسقة المقيمة للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والتنموية في السودان، دينيس براون.

وأكد محيي الدين سالم استعداد الحكومة السودانية لمواصلة التعاون والتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة العاملة في البلاد، مشيرًا إلى إدراك الحكومة لأهمية معبر أدري في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

وشدد على أن استمرار تدفق المساعدات يتطلب مزيدًا من التنسيق والعمل المشترك مع الأمم المتحدة ووكالاتها المختصة، بما يسهم في ضمان وصول الإغاثة إلى مستحقيها.

*لقاء مرتقب في نيويورك*

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتواصل بينهما، إلى جانب عقد لقاء في نيويورك، بحضور الجهات المختصة من الحكومة السودانية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة.

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