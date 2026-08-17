ولاية الخرطوم.. تنفيذ توجيهات رئيس مجلس السيادة بتخفيف الأعباء على المواطنين وتجيز التقويم الدارسي

بحثت حكومة ولاية الخرطوم في اجتماعها اليوم برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد حمزة توجيهات السيد رئيس مجلس السيادة الخاصة بتخفيف أعباء المعيشة وتنظيم عمل بائعات الشاي والمقاهي ووجه الاجتماع الجهات المختصة الشروع في تنفيذ الموجهات مع مرآعاة الجوانب الصحية والمظهر العام للشوارع .
في سياق مختلف أجاز الاجتماع التقويم الدارسي لولاية الخرطوم ٢٠٢٦م _ ٢٠٢٧م للمراحل التعليمة المختلفة على أن ينطلق العام في يوم الأحد الموافق ١١ أكتوبر ٢٠٢٦م وينتهي في ٢١ أبريل من العام ٢٠٢٧م بعدد ايام دارسة (١٣٥) يوماً على أن تكون امتحانات الفترة الأولى لجميع المراحل ١٣ ديسمبر ٢٠٢٦م وامتحانات الفترة النهاية للمرحلة الابتدائية والمتوسطة في يوم ٢١ فبراير إلى الأول من مارس من ٢٠٢٧م والامتحانات المرحلة الثانوية الصفية في ٢١ مارس ٢٠٢٧م على أن تعقد امتحانات الشهادة الإبتدائية في يوم الاثنين ١٥ مارس وتنتهي في ٢٣ مارس ٢٠٢٧ م علي ان تنطلق امتحانات الشهادة المتوسطة في ١٢ أبريل وتنهي في يوم ٢١ ايريل من العام ٢٠٢٧م.
فيما أكد المدير العام لوزارة التعليم والتربية الوطنية بالولاية الأستاذ عبدالطيف شاكر اكتمال الاستعداد الفنية والإدارية لانطلاق امتحانات الشهادة الابتدائية للعام التعويضي ٢٠٢٦م في ٣٠ من أغسطس الجاري على أن تنطلق امتحانات الشهادة المتوسطة لنفس العام في ٢٧ سبتمبر المقبل .
إعلام ولاية الخرطوم
هبة علي
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