كامل إدريس ..إعفاء جميع المواطنين بالبلاد من رسوم المياه بالقطاع السكني حتى نهاية العام 2026

أصدر السيد رئيس الوزراء بروفيسور كامل إدريس اليوم حزمة من القرارات والتوجيهات في إطار تخفيف أعباء المعيشة وتشجيع العودة الطوعية للمواطنين، وتلا سيادته في تصريحات صحفية حزمة القرارات والتوجيهات التي شملت إعفاء جميع المواطنين بالبلاد من رسوم المياه بالقطاع السكني حتى نهاية العام 2026.
ووجه سيادته بتحسين إمداد المياه وإضافة محطات جديدة.
وأكد على إعفاء كافة منظومات الطاقة الشمسية المستوردة للاستخدام الشخصي من رسوم الجمارك والضرائب وكافة الرسوم الأخرى.
ووجه رئيس الوزراء وزارتي المالية، والموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، وبنك السودان المركزي، بتسهيل التمويل الميسر للطاقة الشمسية للأغراض الشخصية للمواطن.
كما وجه بتفعيل وضبط مراكز وأسواق البيع المخفض في جميع أنحاء البلاد لتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين، على أن يقوم حكام الأقاليم وولاة الولايات والجهات ذات الصلة بالتنسيق التام لإنفاذ هذا التوجيه.
وكان رئيس الوزراء قد ترأس اليوم بالخرطوم الاجتماع الموسع الذي ضم السادة : وزراء الصناعة والتجارة، الطاقة، المعادن، ووزير الدولة بالمالية المستشار محمد نور عبد الدائم،والأمين العام لمجلس الوزراء السيد على محمد، ووكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي السفير معاوية عثمان خالد، ووكيل وزراة الثقافة والإعلام والسياحة د.جرهام عبدالقادر، والنائب الأول لمحافظ بنك السودان المركزي السيد المعتصم عبدالله احمد.
سونا
هبة علي
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