بعد تهديد ترامب بقصف سلطنة عُمان.. سيناتور أمريكي: الرئيس بات عالقًا في الحرب

قال السيناتور الديمقراطي مارك كيلي، في وقت مبكر من الثلاثاء، إن سلطنة عُمان تُعد “طرفاً حيوياً في المفاوضات مع إيران”، وإنه “لا يبدو منطقياً على الإطلاق” خلق المزيد من الأعداء من خلال التهديد بقصف البلاد.

وصرّح كيلي لمذيع CNN أندرسون كوبر قائلًا: “لقد كانت سلطنة عُمان شريكاً أمنياً لنا، وهي تلعب دوراً حاسماً في أي مفاوضات قد نجريها مع الإيرانيين”.

وقال السيناتور إن ارتفاع تكاليف البنزين والديزل والأسمدة وأسعار الغذاء سيستمر ما لم يجد ترامب “مخرجاً من هذا الوضع”.

وأضاف كيلي، وهو عنصر سابق في البحرية الأمريكية: “لطالما اعتقد أمثال دونالد ترامب أن القوة الجوية وإسقاط القنابل هما الحل للمشكلات. إن القوة الجوية تشكل جزءاً من استراتيجية أوسع في أي جهد عسكري، وليست الاستراتيجية بأكملها. وقد غاب هذا الأمر عن إدراكه… والآن يدفع الشعب الأمريكي ثمن أخطائه”.

وقال كيلي إن ترامب لم “يتمكن من توضيح الأمر للشعب الأمريكي، أو بيان كيف يصب ذلك في مصلحتنا كدولة”، ولذا “فإنه إلى أن يجد مخرجاً من هذا الوضع، سنشهد تزايداً مستمراً في المشكلات” .

CNN