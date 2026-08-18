قرار لمجلس الوزراء باعفاء منظومات الطاقة الشمسية من كافة الرسوم

أصدر رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس اليوم قراراً قضي بإعفاء كافة أجزاء منظومات الطاقة الشمسية المستوردة للاستخدام الشخصي من الجمارك والضرائب وكافة أنواع الرسوم الحكومية الأخرى.

ووجه القرار وزارات المالية، والطاقة، والصناعة والتجارة، وبنك السودان المركزي، والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، وكافة الجهات المعنية الأخرى بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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