وزارة الدفاع تبتعث 250 طالبا سنويا

أعلنت وزارة الدفاع انطلاق برنامج الابتعاث إلى الكليات العسكرية الخارجية المتميزة برؤية متجددة، الذي يستهدف استقطاب خريجي المرحلة الثانوية المتفوقين والمقبولين في الكليات العسكرية التابعة للوزارة، لإعداد ضباط مؤهلين وفق أعلى المعايير العالمية، يجمعون بين التأهيل الوطني والخبرة الدولية بما يسهم في تعزيز جاهزية القوات المسلحة وتلبية احتياجاتها الحالية والمستقبلية.

ويبتعث البرنامج سنويًّا 250 طالبًا لمدة خمس سنوات إلى 21 جامعة وأكاديمية وكلية عسكرية متميزة في 9 دول صديقة، هي: أمريكا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، واليابان، والصين، بما يتيح للمبتعثين الاستفادة من بيئات تعليمية متقدمة وخبرات دولية متنوعة.

ويأتي البرنامج ضمن خطة الوزارة لتطوير مخرجات كلياتها العسكرية، ويرتكز على ثلاثة محاور رئيسة تشمل التأهيل العسكري والأكاديمي وفق المعايير الدولية، وتطوير مهارات القيادة وصناعة القرار، وبناء مسار مهني واضح يعزز الجاهزية والاحترافية. وكان البرنامج قد انطلق قبل سنوات، والتحق به آلاف الطلبة الموهوبين، وأسهم في تنمية قدراتهم القيادية والمعرفية ورفع جاهزية القوات المسلحة، لينطلق اليوم برؤية متجددة تواكب تطلعات وزارة الدفاع المستقبلية.