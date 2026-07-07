وزارة الدفاع تبتعث 250 طالبا سنويا

ويبتعث البرنامج سنويًّا 250 طالبًا لمدة خمس سنوات إلى 21 جامعة وأكاديمية وكلية عسكرية متميزة في 9 دول صديقة، هي: أمريكا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، واليابان، والصين، بما يتيح للمبتعثين الاستفادة من بيئات تعليمية متقدمة وخبرات دولية متنوعة.
ويأتي البرنامج ضمن خطة الوزارة لتطوير مخرجات كلياتها العسكرية، ويرتكز على ثلاثة محاور رئيسة تشمل التأهيل العسكري والأكاديمي وفق المعايير الدولية، وتطوير مهارات القيادة وصناعة القرار، وبناء مسار مهني واضح يعزز الجاهزية والاحترافية. وكان البرنامج قد انطلق قبل سنوات، والتحق به آلاف الطلبة الموهوبين، وأسهم في تنمية قدراتهم القيادية والمعرفية ورفع جاهزية القوات المسلحة، لينطلق اليوم برؤية متجددة تواكب تطلعات وزارة الدفاع المستقبلية.
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