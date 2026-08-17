ضمن جهود شرطة ولاية نهر النيل لتحقيق الأمن والإستقرار ومحاربة الجريمة نفذت شرطة الولاية بمشاركة القوة المشتركة أطوافاً ليلية موسعة بمحليتى عطبرة والدامر استهدفت مناطق الهشاشة الأمنية وأوكار الجريمة

من جانبه تفقد اللواء شرطة د/ القرشى السر السيد مدير شرطة الولاية ميدانياً خلال جولة ليلية النقاط والإرتكازات والدوريات المنتشرة بمحليات عطبرة والدامر وإطمأن على سير العمل ومستوى الجاهزية ونطاق الإنتشار الأمنى الواسع للقوات الذى غطى عدداً من المواقع الحاكمة والمناطق الحيوية مما يبعث على نشر الطمأنينة فى نفوس المواطنين ويؤكد على حضور الشرطة الدائم والمستمر فى خدمة أمن المواطن

وأكد مدير شرطة الولاية إستمرار الجهود الوقائية التي تضطلع بها شرطة نهر النيل عبر الأطواف والدوريات والإرتكازات وتعزيز الإنتشار الميدانى مشيراً إلى أن الحضور الشرطى الفاعل يمثل أحد الركائز الأساسية للحد من الجريمة والوقاية منها

وحسب (المكتب الصحفى للشرطة) فإن شرطة ولاية نهر النيل تعكف على تنفيذ برامج وخطط أمنية متكاملة لتعزيز العمل الوقائى والمنعى والإستباقى وترسيخ الشراكة مع مختلف مكونات المنظومة الأمنية.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر حملات أمنية مكثفة تستهدف تعزيز الأمن والإستقرار شملت مدن عطبرة والدامر بولاية نهر النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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