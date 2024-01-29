مصدر: الأهلي يتفاوض مع هذا الحارس بعد صرف النظر عن استعارة أبو جبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر لموقع "الخليج 365" أن النادي الأهلي تراجع عن اتمام صفقة محمد أبو جبل حارس البنك الأهلي.

وقال المصدر: "النادي الأهلي أنهى اتفاقه مع البنك لضم محمد أبو جبل، لذلك تعاقد فريق البنك مع محمود الزنفلي لتعويض رحيل أبو جبل".

وأضاف: "اليوم كان موعد جلسة توقيع عقود الإعارة، لكن اعتذر مسؤولي الأهلي لفريق البنك الأهلي قبلها بساعة".

واختتم: "سيعقد النادي الأهلي جلسة تفاوضية مع مسؤولي زد من أجل الاتفاق على استعارة علي لطفي لمدة 6 أشهر، بعد موافقة اللاعب على الانتقال إلى القلعة الحمراء".

وجاء كل ذلك، بعد إصابة محمد الشناوي بخلع في الكتف أثناء مشاركته مع منتخب مصر في مباراة الرأس الأخضر بكأس الأمم الإفريقية 2023، وتبين غيابه لمدة 4 أشهر.

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