شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف علي تفاصيل إطلاق SpaceX الدفعة الأولى من أقمار Starlink الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة SpaceX دفعة أخرى من أقمارها الصناعية للإنترنت Starlink، في مهمتها الأولى لعام 2024، وفقاً لموقع space.

انطلق صاروخ فالكون 9 وعلى متنه 21 مركبة ستارلينك من قاعدة فاندنبرج لقوة الفضاء بكاليفورنيا، يشمل هذا الإطلاق أول ستة أقمار صناعية من Starlink تتمتع بقدرات Direct to Cell التي ستمكن مشغلي شبكات الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم من توفير وصول عالمي سلس إلى الرسائل النصية والمكالمات والتصفح أينما كنت على الأرض أو البحيرات أو المياه الساحلية.

عادت المرحلة الأولى من الصاروخ Falcon 9 إلى الأرض للهبوط العمودي بعد حوالي 8.5 دقيقة من الإطلاق، وهبطت الطائرة على متن الطائرة بدون طيار والتي كانت تتمركز في المحيط الهادئ قبالة ساحل كاليفورنيا.

كان هذا أول إطلاق وهبوط لهذا المعزز بالتحديد، وفقًا لوصف مهمة SpaceX.

وفي الوقت نفسه، كان من المقرر أن يتم نشر أقمار ستارلينك الصناعية الـ21 من المرحلة العليا لصاروخ فالكون 9 إلى مدار أرضي منخفض بعد حوالي 62.5 دقيقة من الإقلاع، وكان هذا أول إطلاق لشركة SpaceX في عام 2024.

سجلت الشركة رقماً قياسياً العام الماضي بـ 96 مهمة مدارية، بالإضافة إلى رحلتين تجريبيتين لصاروخها العملاق من الجيل التالي Starship Mars.

تم تخصيص معظم عمليات الإطلاق في عام 2023 لبناء Starlink، وهي مجموعة ضخمة من النطاق العريض تابعة لشركة SpaceX، تتكون الشبكة حاليًا من أكثر من 5100 قمر صناعي نشط، وكما يظهر الإقلاع المخطط له يوم السبت، فهي تنمو طوال الوقت.