شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تمنع التطبيقات من تتبعك على آيفون؟.. إليك الدليل خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة آبل عن ميزات تتبع التطبيقات فى يونيو 2020 أثناء الكشف عن iOS14، وقالت أبل إن الشىء نفسه حدث مع التطبيقات فى النصف الثاني من عام 2022، وفي iOS 14 سيتم سؤال المستخدمين عما إذا كانوا يريدون أن يتم تتبعهم بواسطة التطبيق.

وقالت آبل أيضًا إنها ستطلب أيضًا من مطورى التطبيقات الإبلاغ ذاتيًا عن أنواع الأذونات التى تطلبها تطبيقاتهم، بهدف تحسين الشفافية، مما يسمح للمستخدم بمعرفة نوع البيانات التى قد يتعين عليه تقديمها، لاستخدام التطبيق ومعرفة كيف يمكن تتبع تلك البيانات المجمعة خارج التطبيق.

وفى هذا الإطار، توفر ميزة App Tracking Transparency من آبل لمستخدمين خيارًا بسيطًا، للسماح للتطبيقات بتتبع نشاطهم أم لا، فإذا اخترت إلغاء الاشتراك، فستمنع آبل التطبيق من الوصول إلى المعرفات التى تربط جهازك بنشاطك على أحد التطبيقات، والتي تتم مشاركتها عادةً مع المعلنين لإنشاء إعلان مستهدف.

طريقة إيقاف تشغيل تتبع التطبيقات على التطبيقات الجديدة

ابحث عن التطبيق في متجر التطبيقات، وبمجرد تنزيله، افتح التطبيق الجديد، وستتلقى إشعارًا منبثقًا يسألك عما إذا كنت تريد السماح للتطبيق بتتبع نشاطك عبر تطبيقات ومواقع الويب الخاصة بالشركات الأخرى، كما سيُظهر لك أيضًا المعلومات حول ما سيتتبعه التطبيق، يمكنك النقر فوق "اطلب من التطبيق عدم التتبع" لحظر هذا النشاط أو "السماح".

يمكنك أيضًا إلغاء الاشتراك في تتبع التطبيقات عبر كل تطبيق تقوم بتنزيله عن طريق جعل هذا التغيير افتراضيًا،

انتقل إلى الإعدادات ثم الخصوصية والأمان ثم التتبع وقم بإيقاف تشغيل السماح للتطبيقات بطلب التتبع.

وهذا يعني أن أي تطبيق يحاول طلب إذنك سيتم حظره تلقائيًا من الطلب وإخبارك بأنك طلبت عدم تتبعك، حيث سيتم منع جميع التطبيقات (بخلاف تلك التي منحتها الإذن بتتبعها في الماضي) من الوصول إلى معلومات هاتفك المستخدمة للإعلان، وفقًا لشركة آبل.

يرجى ملاحظة أن هذا لا يعني أن الإعلانات سوف تختفي، بل يعني فقط أنه من المرجح أن تشاهد إعلانات عامة، وليس عن أي منتج آخر بحثت عنه أو نقرت عليه.

طريقة إيقاف تشغيل تتبع التطبيقات على التطبيقات التي قمت بتنزيلها بالفعل

يمكنك أيضًا تشغيل أذونات تتبع التطبيق أو إيقاف تشغيلها على أساس كل تطبيق.

للقيام بذلك، انتقل إلى الإعدادات ثم الخصوصية والأمان ثم التتبع، سترى قائمة التطبيقات التي طلبت تتبعك.

اضغط على زر التبديل بجوار التطبيقات التى تريد إيقاف تتبعك.

يُطلب من جميع مطوري التطبيقات طلب إذن للتتبع، فإذا علمت شركة آبل أن أحد المطورين يتتبع المستخدمين الذين طلبوا عدم تتبعهم، فسيحتاجون إما إلى تحديث ممارسات التتبع الخاصة بهم وإلا فمن المحتمل أن يواجهوا الرفض من متجر التطبيقات.

يرجى تذكر أنه عندما تطلب من التطبيقات عدم تتبعك، فإن ما تقوله هو أنك لا تريد أن يتمكن مطورو التطبيقات من الوصول إلى معرفك الفريد الذي أنشأته آبل خصيصًا للمعلنين - IDFA الخاص بك.

يعد رفض الوصول إلى IDFA الخاص بجهاز آيفون الخاص بك لا يعني بالضرورة أن مطوري التطبيقات لن يتتبعوك من خلال وسائل أخرى، لذلك من المهم أن تضع في اعتبارك التطبيقات التي تستخدمها وكيفية تفاعلك معها.

و IDFA معرف جهاز عشوائي يتم تعيينه بواسطة Apple لجهاز المستخدم، ومنذ طرح iOS 14.5 وشفافية تتبع التطبيقات (ATT)، يُطلب من المعلنين طلب موافقة المستخدم عبر مطالبة للوصول إلى IDFA.