شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية الحصول على برامج الذكاء الاصطناعى ChatGPT 4 وDALL E 3 مجانًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح مساعد الذكاء الاصطناعي وروبوت الدردشة من Microsoft، Copilot، متاحًا الآن مجانًا على نظامي التشغيل iOS وAndroid، ويقدم التطبيق مجموعة متنوعة من الميزات، بما في ذلك استخدام GPT-4 وDALL-E3، مما يوفر مساعدة ذكية في الوقت الفعلي لإنشاء المعلومات والصور، وفقاً لموقع indiatoday.

يتوفر الآن برنامج Copilot chatbot من Microsoft ومساعد الذكاء الاصطناعي (AI) على هواتف iOS وAndroid، ويُعرف Copilot سابقًا باسم Bing Chat، وهو الإصدار المحدث والمُعاد تصميمه لمساعدة المستخدمين من خلال توفير مساعدة ذكية في الوقت الفعلي بالمعلومات أو إنشاء الصور من خلال الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز الإنتاجية والإبداع والمهارات.

Microsoft Copilot عبارة عن برنامج دردشة آلي يستخدم نموذجًا لغويًا كبيرًا لمساعدتك في تنفيذ المهام والاستعلامات المختلفة، تم إطلاقه في البداية بواسطة Microsoft في 7 فبراير 2023، كميزة مضمنة في Microsoft Bing وMicrosoft Edge، ومع ذلك، أصبحت المنصة متاحة الآن للمستخدمين كتطبيق مخصص يمكن تنزيله من متجر Google Play للهواتف والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام Android أو متجر تطبيقات Apple لأجهزة iOS وiPad، ويمنح التطبيق إمكانية الوصول المباشر إلى Microsoft Copilot ويعمل بشكل مشابه لتطبيق ChatGPT للهاتف المحمول الخاص بـ OpenAI.

كيف يمكن لبرنامج Copilot مساعدتك

Microsoft Copilot هو تطبيق مجاني يعمل مثل ChatGPT، ولكن مع المزيد من الميزات والقوة، ويمكنك استخدام برنامج الدردشة الآلي AI هذا لأي شيء، بدءًا من كتابة رسائل البريد الإلكتروني وإنشاء الملخصات وحتى إنشاء الصور باستخدام DALL-E3، أداة تحويل النص إلى صورة، ويتيح لك Copilot أيضًا استخدام GPT-4، وهو نموذج اللغة الأحدث والأكثر تقدمًا من OpenAI، دون دفع أي شيء، ويمنحك ChatGPT فقط GPT-3.5 مجانًا.

لاستخدام تطبيق Copilot على هاتف Android أو iPhone، اتبع الخطوات التالية:

1- قم بتنزيل التطبيق من متجر Google Play أو App Store.

2- اضغط على أيقونة التطبيق واقرأ شروط الاستخدام وبيان الخصوصية.

3- بمجرد التنزيل وبعد الموافقة على الأذونات، قم بتسجيل الدخول إلى Copilot باستخدام حساب Microsoft الخاص بك.

على غرار الطريقة التي تقدم بها المطالبات في ChatGPT أو Bard، يمكنك تقديم مطالبات نصية لطرح استفسارات من Copilot.

إذا كنت ترغب في تجربة برنامج إنشاء الصور المدعوم من DALL-E، فيمكنك تحميل صورة أو التقاطها، اضغط على أيقونة الكاميرا وأعطي مطالبة ذات صلة إلى Copilot.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تريد تغيير نغمة برنامج الدردشة الآلي، فانقر على النقاط الثلاث واختر بين متوازن أو إبداعي أو دقيق.

بالإضافة إلى تطبيقه المستقل، تم دمج Copilot أيضًا بسلاسة في Office 365، مما يوفر للمستخدمين مزايا الذكاء الاصطناعي عبر Word وExcel وPowerPoint وجميع تطبيقات Office الأخرى، ويمكن للمستخدمين أيضًا تكوين برنامج Copilot for Business Chat، مما يسمح له بالمساعدة في تنظيم جهات الاتصال وجداول الاجتماعات والمستندات والمهام المتنوعة.

تعمل مايكروسوفت أيضًا على المزيد من الترقيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر عروضها، في الآونة الأخيرة، أعادت شركة التكنولوجيا العملاقة ومقرها واشنطن تسمية متصفح الإنترنت الخاص بها إلى "متصفح الذكاء الاصطناعي" في متاجر التطبيقات، الاسم الجديد لـ Microsoft Edge، أي "Microsoft Edge: AI Browser"، ويمكن رؤيته حاليًا في متجر تطبيقات Apple، وتقوم الشركة أيضًا بتسليط الضوء على جميع ميزاتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بعد تغيير العلامة التجارية هذا، والذي يمثل تغييرًا كبيرًا للمتصفح، تقوم Microsoft بدفعة كبيرة أخرى نحو تحديثات الذكاء الاصطناعي.