شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة معرفة "السريال نمبر" لموبايلك الأيفون.. خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تقضي حياتك بأكملها دون الحاجة إلى معرفة الرقم التسلسلي لجهاز الكمبيوتر أو الهاتف أو أي جهاز آخر او ما يعرف بـ "السريال نمبر"، لكن من ناحية أخرى، إذا جاء الوقت الذي يحتاج فيه جهازك إلى الإصلاح أو الاستبدال أو التعقب بعد الفقدان أو السرقة، فإن معرفة هذا الرقم التسلسلي قد يحدث فرقًا كبيرًا في حل مشكلتك، وفقاً لموقع businessinsider.

كيفية معرفة الرقم التسلسلي "serial number" لموبايلك الأيفون

1- افتح تطبيق "الإعدادات"

2- اضغط على صورتك/اسمك في الجزء العلوي من الشاشة.

3- في الصفحة التالية، سيتم إدراج جهازك تحت اسم "iPhone" أو "iPad" أو كجهاز مسمى إذا قمت بتعيين اسم له.

4- اضغط على الجهاز، وسيتم عرض الرقم التسلسلي في الصفحة التالية.

5- كرر العملية مع أي من أجهزتك المرتبطة الأخرى إذا لزم الأمر.

يمكنك البحث عن الرقم التسلسلي الخاص بشركة Apple حتى عندما لا يكون لديك جهاز في متناول يديك، للقيام بذلك، انتقل إلى موقع apple وقم بتسجيل الدخول باستخدام معرف Apple وكلمة المرور.

بمجرد تسجيل الدخول، اضغط فوق كلمة "الأجهزة" في القائمة اليمنى، تعرض الأيقونات الموجودة على الشاشة التالية كل منتج من منتجات Apple المرتبطة بحسابك، اضغط على أي منهم لرؤية المعلومات الخاصة بهم، بما في ذلك الأرقام التسلسلية.