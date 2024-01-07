5 ميزات سوف تجلبها آبل مع سلسلة آيفون 17.. تعرف عليها

منذ بدايته وحتى الآن، قام الآيفون بإحداث ثورة في مجال الهواتف الذكية والطريقة التي نعيش بها حياتنا، ومن أجل الحفاظ على سمعة وقوة هاتف آبل الذكي، لدى الشركة خريطة تمتد لسنوات خاصة بتطوير الآيفون ولهذا السبب تظهر ميزات خاصة بالجهاز قبل سنوات من إطلاقه وهذا ما حدث مع تشكيلة آيفون 17 وإليك 5 ميزات قادمة إلى سلسلة آيفون 17 في 2025.

حجم أكبر لآيفون 17

وفقا للشائعات، من المتوقع أن يأتي آيفون 16 برو بشاشة قياس 6.27 بوصة بدلا من 6.12 بوصة. كما سيأتي آيفون 16 برو ماكس بشاشة قياس 6.86 بوصة بدلا من 6.69 بوصة. بينما ستظل الطرز القياسية وتشمل آيفون 16 و آيفون 16 بلس، بنفس الأحجام دون تغيير وهي 6.12 و 6.69 بوصة على التوالي. وبالنسبة لسلسلة آيفون 17، الوضع سيكون مختلف تماما، حيث تعتزم آبل تغيير حجم الشاشة في الطرز العادية لتصبح أكبر من السابق ومن المقرر أن تستخدم تشكيلة iPhone 17 بأكملها نسبة عرض إلى ارتفاع أطول تبلغ 19.6:9، مما يشير إلى أن الهواتف ستكون أطول قليلاً، وليست أوسع وهكذا سيأتي آيفون 17 القياسي بشاشة قياس 6.27 بوصة بينما يبلغ حجم شاشة آيفون 17 بلس حوالي 6.86 بوصة.

شاشة ProMotion

تدعم تقنية ProMotion ميزة الشاشة التي تعمل دائما كما تعمل أيضا على ضبط معدل تحديث الشاشة حتى 120 هيرتز، وتلك التقنية توفرها الفئة برو، لكن تعتزم آبل جلبها في الطرز العادية من آيفون 17، وما يميز تقنية ProMotion أنها توفر نطاق ديناميكي مميز وتباين قوي ومشاهدة أكثر من رائعة والأهم أنها تُقدم معدل تحديث متكيف وهذا يعني أنها تصل إلى 120 هيرتز لتجربة مذهلة أو تنخفض عند الحاجة إلى 1 هيرتز لتوفير الطاقة والسماح بإظهار الإشعارات والساعة عندما تكون شاشة الآيفون مغلقة.

بصمة الوجه تحت الشاشة

من المتوقع أن يكون iPhone 17 Pro أول هاتف ذكي لآبل يوفر تقنية Face ID تحت الشاشة. وتشير التقارير إلى أن تقنية بصمة الوجه تحت الشاشة ستكون في الجزء السفلي من الآيفون إلى جانب فتحة دائرية للكاميرا الأمامية. ومن المحتمل أن يكون هذا هو الطراز الأخير الذي سيتضمن فتحة دائرية للكاميرا الأمامية حيث تعنزم آبل جلب الشاشة بالكامل في الآيفون خلال عام 2027.

شريحة آبل Wi-Fi 7

بعد عام من الآن ستنتهي ابل من شريحتها Wi-Fi 7 وتقليل إعتمادها على شركائها الخارجيين مثل برودكوم وبذلك تستخدم شريحة الواي فاي الجديدة مع سلسلة آيفون 17 مما يسمح بإرسال واستقبال الملفات عبر نطاقات 2.4 جيجا هيرتز و5 جيجا هيرتز و6 جيجا هيرتز في وقت واحد باستخدام جهاز توجيه مدعوم وبالتالي توفير سرعات أعلى وإتصال قوي وزمن وصول أقل.

عدسة تيلفوتو 48 ميجابيكسل

تُخطط آبل لترقية الكاميرا في سلسلة آيفون 17 للعمل بكل سلاسة مع نظارتها المنتظر ابل فيجن برو (سوف تظهر هذا العام)، ولهذا السبب سوف يتم تحسين العدسة المقربة لتعمل بدقة 48 ميجابيكسل بدلا من 12 ميجابيكسل علاوة على ذلك، المزيد من التسريبات أوضحت أن آيفون 17 برو ماكس سوف يمتلك نظام كاميرا خلفي متشابه يعمل بنفس الدقة وهي 48 ميجابيكسل.

لا يفوتك: ما الذي تُخبئه شركة Apple لمستخدميها خلال العام المقبل 2024؟

وهكذا نكون وصلنا لنهاية مقالنا بعد أن استعرضنا معكم 5 ميزات قادمة إلى سلسلة آيفون 17 والتي سوف تزيح ابل الستار عنها العام القادم 2025، لكن هذه ليس جميع الميزات، هناك ميزات أخرى يتوقع قدومها للسلسلة الجديدة بما في ذلك، ترقية كاميرا السيلفي لتصبح 24 ميجابيكسل بجانب ميزات أخرى سوف نسمع عنها قريبا.