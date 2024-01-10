شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف يعنى إيه Apple Pay Later وايه الفرق عن طريقة الدفع العادية لأيفون؟ والان مع تفاصيل الخبر
ما الفرق بين Apple Pay وApple Pay Later؟
يعد Apple Pay هو نظام دفع عبر الهاتف المحمول يعمل على الاستفادة من بطاقات الائتمان أو الخصم الحالية لديك لإجراء عمليات دفع بدون تلامس في متاجر البيع بالتجزئة.
تعمل Apple Pay أيضًا في التطبيقات وعبر الإنترنت في متاجر محددة، ومن ناحية أخرى، يعد Apple Pay Later خيار قرض يمكنك اختياره أثناء إجراء الدفع داخل Apple Pay.
على عكس Apple Pay، يعمل Apple Pay Later فقط مع بطاقة الخصم ولا يتوفر إلا عند إجراء عملية شراء داخل التطبيقات وعبر الإنترنت عند إجراء عمليات شراء في Safari.
إذا قمت بتحديد Apple Pay Later عند إجراء عملية شراء، فيجب عليك التقدم بطلب للحصول على قرض جديد في كل مرة تستخدم فيها الخدمة.
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