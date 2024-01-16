ميعاد إطلاق سلسلة Realme 12 Pro ومعلومات حصرية حول التصميم والكاميرا

Realme أطلقت صفحة خاصة بسلسلة Realme 12 Pro على موقعها الرسمي الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن السلسلة ستطلق هذا الشهر دون الكشف عن التاريخ، الذي نعلمه الآن أنه في 29 يناير، سيتم الكشف عن الهواتف الجديدة بشكل رسمي في الهند كبداية قبل ان تنطلق لباقي الأسواق العالمية، فما التفاصيل؟

الكشف عن سلسلة Realme 12 Pro قريبًا

ستتم الكشف عن سلسلة Realme 12 Pro في الهند يوم 29 يناير، لم تكشف الشركة بعد عن عدد الهواتف الذكية المدرجة في السلسلة، ولكن من المحتمل أن تتألف من هاتفين، نسخة Pro عادية ونسخة Pro Plus كما تألفت عائلة 11، اتذكر هاتف Realme 11 Pro Plus كم كان هاتفًا فخمًا، وهذا ما نتوقعه في السلسلة الجديدة ان تكون هواتف فخمة كذلك.

الأسبوع الماضي، كشفت العلامة التجارية عن تصميم الطراز الذي يظهر أنه Pro+ وقد تعاونت Realme مع سيد تصميم الساعات الفاخرة Ollivier Saveo لتصميم السلسلة، التي ستتميز بحواف ذهبية مُصنعة عن طريق ماكينات الـCNC، وجلد صناعي فاخر، وتصاميم ممتازة تضع لمسة ذهبية في السلسلة، بشكل عام ريلمي تتجه في تصاميمها الى اضافة لمسات فاخرة ليشعر المستخدمون ان الهواتف اغلى من فئتها بشكل أكبر.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت Realme أن الكاميرا الرئيسية لسلسلة Realme 12 Pro ستستخدم مستشعر Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل، بينما كاميرا البريسكوب ستعمل بمستشعر OmniVision OV64B بدقة 64 ميجابكسل، مما يتيح التكبير الرقمي حتى 120x، مع اقتراب الكشف بحوالي أسبوعين، يمكنك توقع المزيد من الكشف عن سلسلة Realme 12 Pro من قبل الشركة وبالطبع سنغطي كل شيء على موقعنا.

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