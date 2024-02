تكنولوجيا: مايكروسوفت تؤكد خططها لإطلاق ألعاب Xbox الجديدة من 5 إلى 9 من فبراير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة مايكروسوفت بشكل رسمي اليوم على خططها لإطلاق ألعاب جديدة لأجهزة Xbox بدءاً من الخامس وحتى التاسع من شهر فبراير الجاري.

تقدم مايكروسوفت لمستخدمي أجهزة Xbox Series X، وXbox Series S، وXbox One، وأيضاً لمستخدمي أجهزة ويندوز وخدمة الألعاب Game Pass عناوين جديدة من الألعاب خلال الأيام المقبلة.

ويؤكد الإعلان التشويقي للألعاب القادمة على أن مايكروسوفت تستعد لدفع عناوين جديدة في الألعاب تتوافق مع الأذواق المختلفة للمستخدمين.

أيضاً من المقرر أن تقدم مايكروسوفت في 5 من فبراير لعبة “Sydney Hunter and the Curse of the Mayan”، وهي من فئة ألعاب الأكشن والمغامرات 8بت،

وفي السادس من فبراير تقدم مايكروسوفت لعبة “Alisa” وهي من فئة الألعاب التي تجمع بين الرعب والألغاز.

كما تقدم مايكروسوفت في 7 من فبراير لعبة “Dungeonoid 2 Awakening”، وهي أيضاً من فئة ألعاب المغامرات التي تقدم للمستخدم عدد 4 من الشخصيات للإختيار من بينها بقدرات فريدة لكل شخصية.

أيضاً تطلق عملاق البرمجيات لعبة “Cannibal Abduction” في الثامن من فبراير، وهي من ألعاب الرعب التي ستتطلب من المستخدم البقاء على قيد الحياة.

طورت لعبة”Invector: Rhythm Galaxy A”بالتعاون بين Warner Music وHello There Games، وهي لعبة تقدم مزامنة للمناظر الطبيعية مع مقطوعات موسيقة شهيرة.

أيضاً في الثامن فبراير تقدم مايكروسوفت للأسواق لعبة “Mustache in Hell” والتي تدور أحداثها حول شرطي يخوض معارك مع زعماء القتال.

كما تنضم لعبة “The Inquisitor” للعناوين السابقة في الثامن من شهر فبراير، حيث يلعب المستخدمين بشخصية المحقق “Mordimer” الذي سيعمل على إيجاد حل لبعض الألغاز والجرائم.

وتعد لعبة “Choice of Life: Middle Ages 2” من الألعاب الإستراتيجية، التي تحتاج إلى إستخدام البطاقات الأنسب.

كما تقدم الشركة لعبة Control: Override and Deathly Dangerous Control التي تتوفر في 9 من فبراير، وتتحدى قوانين الفيزياء.

وفي 9 من فبراير تنطلق Jubilee ،Manitas Kitch ،Prisonela DX، وتعد اللعبة من الألعاب الدقيقة التي ستحتاج من المستخدم صنع الأطعاب من جديد.

