إنفيديا ومعهد SAE يعلنان الفائزين في مسابقة Global Game Jam 2024 بالإمارات

أعلنت شركة إنفيديا الشرق الأوسط بالشراكة مع أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية ومعهد SAE دبي عن أسماء الفائزين في مسابقة Global Game Jam 2024 في الإمارات والتي أُقيمت مؤخرًا في مجمع ياس للإبداع في twofour54 بأبوظبي، قد تنافس أكثر من 60 مطورًا للألعاب من أنحاء الدولة في الفعالية العالمية التي شاركت فيها الفرق على مدى 48 ساعة لابتكار لعبة تتمحور حول موضوع محدد، وكان العام الحالي “اجعلني اضحك”، وطور الفريق الفائز لعبة Crash and Cash التي يحاول فيها اللاعبون الحصول على أكبر مبلغ من تعويضات التأمين بعد صدمهم بالسيارات.

الفائزون بجائزة إنفيديا الكبرى

تألف الفريق الفائز من جيف تايلر (مصمم اللعبة) وفيشنو رافيندران (مطور اللعبة) ليحصل كل منهما على جهاز الحاسوب المحمول GeForce RTX 40 Series، وهي الجائزة الكبرى المقدمة من إنفيديا الشرق الأوسط. وقد علق الفريق على نتيجة المسابقة وكيف استطاعوا الفوز في هذه المسابقة قائلًا:

لقد استطعنا استخدام وحدات معالجة الرسوميات إنفيديا RTX في حواسيبنا والاستفادة منها في تسريع العمل على النسخة التجريبية من لعبتنا Crash and Cash، ولمنح اللعبة أفضل مظهر ممكن، فقد كان تطبيق واختبار تقنية DLSS سلسًا للغاية، ومنح اللعبة تميزًا حقيقيًا، كما استطعنا الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في ابتكار اللعبة.

أهمية المسابقة ودور إنفيديا فيها

وأشار المنظمون إلى أن مسابقة Global Game Jam تعد منصة مثالية لقضاء وقت ممتع مع أشخاص يتشاركون الاهتمامات ذاتها، ما يتيح لمجتمع مطوري الألعاب في المنطقة مزيدًا من النمو والتطور، كما أكدوا على أن المنطقة بحاجة لمزيد من الجهود المشتركة التي قامت بها أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية و SAE Institute و إنفيديا لإقامة هذه الفعالية ومنح الجميع مساحة فريدة لاستعراض مواهبهم.

تجدر الإشارة إلى أن أجهزة الحاسوب المحمولة RTX Studio تقدم تقنيات إنفيديا التي يمكنها المساعدة بشكل كبير في تطوير الألعاب عبر كل خطوة من خطوات العملية، وتسهم أقراص NVIDIA Studio والتطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على وحدات الرسوم RTX، بالإضافة إلى NVIDIA Streamline، في مساعدة مطوري الألعاب في تسريع العمل وابتكار عوالم ثلاثية الأبعاد بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

وأكدت شانتال تافيد، مدير التسويق لدى إنفيديا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، على حرص الشركة على المشاركة في المسابقة وتسليط الضوء على المواهب المتميزة من مطوري الألعاب والمصممين، وأضافت أن أجهزة الحاسوب المحمولة NVIDIA RTX Studio تعتبر أدوات أساسية لأي مطور ألعاب نظرًا لدورها في تحسين إمكانيات ابتكار الملفات الهامة التي يتم بناء العوالم ثلاثية الأبعاد عليها، وتمكين المطورين من تصميم وتطوير ألعاب أكثر جودة ودقة خلال فترات زمنية أقصر.

وبالإضافة إلى الإعلان عن الفائزين، ساهمت الفعالية في جمع نخبة من مطوري ومصممي الألعاب الموهوبين لاستعراض مهاراتهم وموهبتهم في ابتكار الألعاب المتفردة، وأكدت المسابقة على التزامها بتشجيع النمو المستمر في قطاع الألعاب بالمنطقة، كما ساعدت المشاركين في التواصل فيما بينهم وتبادل معارفهم ومهاراتهم في بيئة تعاونية داعمة.