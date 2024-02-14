ChatGPT يحصل على ذاكرة خاصة ليتذكر شخصيتك ومحادثاتك

بدأ ChatGPT في الحصول على ذاكرة، وبالتالي تذكر محادثاتك السابقة لجعل المحادثات المستقبلية أكثر فائدة، هذا الابتكار حاليًا قيد الاختبار مع “نسبة صغيرة” من المستخدمين المجانيين ومستخدمي الإصدار Plus، ومن المقرر طرحه هذا الأسبوع، لم يتم التخطيط بعد لطرح أوسع، لكن OpenAI وعدت بأنها ستشارك المزيد قريبًا.

مزايا ذاكرة ChatGPT

ذاكرة ChatGPT هي ببساطة ذلك – يمكنك أن تطلب منه تذكر شيء معين أو السماح له بالتقاط التفاصيل بنفسه، بالتالي ستتحسن الذاكرة كلما استخدمتها أكثر، وستصبح التحسينات أكثر وضوحًا مع مرور الوقت، هذا مفيد إذا كنت تريد من الروبوت تذكر تفاصيل عنك وعن الأشخاص المهمين بالنسبة لك لجعل تفاعلاتك أسهل وأقل تعقيدًا في المستقبل. أو يمكنه تذكر تفضيلاتك – مثلاً، بخصوص التنسيق عندما تطلب منه كتابة شيء لك. كما يمكنه تذكر نبرتك وأسلوبك وتطبيقهما تلقائيًا على أشياء مثل المدونات دون الحاجة إلى التكرار.

تحسين الإنتاجية باستخدام ذاكرة ChatGPT

عند البرمجة، تخبره بلغة البرمجة والأطر الخاصة بك وسيتذكرها للمهام اللاحقة، مما يسهل العملية. إذا كنت تنشئ خطط دروس كمعلم، على سبيل المثال، فيمكنه تذكر أنك تفضل دروسًا مدتها 50 دقيقة والتكيف مع ذلك.

الخصوصية والتحكم في الذاكرة

على الرغم من أن وظيفة الروبوت الجديدة تسمح له بتذكر الأشياء، يمكنه أيضًا نسيان ما تريده، فقط تحتاج إلى إخباره. يمكنك عرض وحذف ذكريات معينة أو مسح جميع الذكريات في الإعدادات (لاحظ أن حذف محادثة لن يمحو ذكرياتها، يجب عليك حذف الذاكرة نفسها).

لديك أيضًا فرصة لاستخدام المحادثات المؤقتة بدون ذاكرة. هذه المحادثات لن تظهر في التاريخ، ولن تستخدم الذاكرة، ولن تُستخدم لتدريب نماذج OpenAI، أو يمكنك ببساطة إيقاف تشغيل الذاكرة في أي وقت من خلال الإعدادات، بينما هي معطلة، لن تتمكن من إنشاء أو استخدام الذكريات.

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