تكريم صانعي المحتوى الفائزين بمسابقة Nvidia Studio Nights 2 بالتعاون مع مايكروسوفت

انتهت مسابقة Nvidia Studio Nights 2 وأعلنت انفيديا الفائزين بجوائز المسابقة بالتعاون مع مايكروسوفت، هذه فعالية كانت قد أُقيمت في twofour54 في أبوظبي وركزت على مواهب صانعي المحتوى المحليين ممكن يستعملون منصة Nvidia Studio ومن وحدات معالجة الرسوم RTX، وتمت إتاحة فرص التواصل مع الفنانين والمصممين الآخرين، شهدت مسابقة Nvidia Studio Nights 2 هذا العام منافسة في خمس فئات؛ وهي التصميم ثلاثي الأبعاد والرسوم الرقمية والتصوير الفوتوغرافي والتصوير بالفيديو والصور المُصممة عن طريق الحاسب وفئة Nvidia Canvas Art.

الفائزون في مسابقة Nvidia Studio Nights 2

فاز في هذه المسابقة المتسابقون: نديم شريف في فئة التصميم ثلاثي الأبعاد، ومهند نصر في فئة التصوير بالفيديو، وعزيزة خشاش في فئة التصوير الفوتوغرافي وجوزيف جون في فئة Nvidia Canvas Art، كما فاز مصعب شريف في فئة الصور المُنشأة بالحاسوب، كل الفائزين حصلوا على أجهزة حاسوب محمول Surface Studio 2 من مايكروسوفت بكروت شاشة Nvidia RTX بالإضافة الى القلم الذكي Surface Slim Pen 2 والذي يعطي تجربة رسم مميزة وقوية على شاشات الأجهزة

تعليق الفائز مهند نصر

كانت وحدة معالجة الرسوم NVIDIA RTX مفيدة للغاية في إعداد مقطع الفيديو، وبخاصة الإمكانات المميزة للذكاء الاصطناعي والترميز. فهي تسمح بإجراء المهام بمزيد من السرعة والسلاسة، وتمكّن المستخدم من تصوير مقاطع الفيديو بجودة 4K أو 8K أو حتى 12K دون القلق حيال السرعة والدقة. أما ميزة Firefly في برمجيات Photoshop فقد كانت مدهشة للغاية، ومكنتني من حذف أية تفاصيل غير مرغوبة أو إضافة عناصر جديدة إلى المقطع خلال ثوان بفضل إمكانات الذكاء الاصطناعي

تعليق الفائزة عزيزة خشاش

امتلك جهاز NVIDIA RTX ومن المهم جدًا لنا كمصممين أن تكون وحدة معالجة الرسوم سريعة للغاية. ورغم أن لدي نسخة أقدم، وهي نسخة 2060، إلا أنها ما تزال تتمتع بكفاءة عالية. ما نعاني منه بالفعل هو الحاجة إلى فتح عدد من التطبيقات في نفس الوقت مما يسبب تباطؤ الجهاز، ولكن بفضل NVIDIA، يمكنني الحفاظ على السرعة وسلاسة تدفق العمل حتى مع استخدام عدة تطبيقات في آن واحد.

تعليق الفائز جوزيف جون

استخدمت NVIDIA Canvas، وهي أداة للذكاء الاصطناعي تعمل على إنشاء الصور بحسب حركات الفرشاة، وتتضمن مجموعة من أكثر من عشر مواد والكثير من السيناريوهات المختلفة، وجميعها تتم في الجهاز وليس في البنية السحابية مما يعني حاجة المصمم إلى جهاز قوي للغاية – وهو ما توفره NVIDIA، يتمثل جمال العملية الإبداعية في معرفة الوقت الصحيح للتوقف، لأن الإبداع لا حدود له، وقد كان من المبهر أن أرى التفاصيل في عملي تنشأ من حركات الفرشاة وحسب

مسابقة Nvidia Studio Nights 2

من الجدير بالذكر ان كل حضور المسابقة تمكنوا من تجربة أحدث أجهزة اللابتوب التي تستعمل كروت شاشة RTX بما فيها جهاز Microsoft Laptop Studio 2 وSurface Slim Pen 2 والعديد من التطبيقات التي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي مثل Canvas وOmniverse وBroadcast.

في هذا السياق تحدثت مديرة التسويق في شركة NVIDIA للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، السيدة شانتيل تافيد عن مسابقة Nvidia Studio Nights 2، مؤكدة بأن المسابقة شهدت قدرًا مذهلًا من الإبداع في المشاركات، وهذا أكد لديهم استفادة صانعي المحتوى من منصة Nvidia Studio ومن كروت معالجة الرسوميات RTX، مع استعداد الشركة وتطلعها الى استضافة المزيد من الفعاليات لصانعي المحتوى والفنانين لتمكينهم من المشاركة معًا في الإبتكار والإبداع والاستفادة من أحدث إمكانيات التكنولوجيا.