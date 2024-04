شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تدعم لوحة المفاتيح والماوس فى ألعاب Xbox Cloud Gaming والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقد استغرق الأمر وقتًا أطول بكثير من المتوقع، لكن مايكروسوفت تقدم أخيرًا دعم لوحة المفاتيح والماوس (KBM) لبعض عناوين Xbox Cloud Gaming.

سمعنا لأول مرة أن الشركة تخطط للقيام بذلك في مارس 2022 وتم اقتراح أن الخيار قد يكون متاحًا بحلول يونيو من ذلك العام، ولكن من الواضح أن ذلك لم يحدث.

والآن فقط بدأت مايكروسوفت في السماح للمختبرين في حلقة Alpha Skip-Ahead بالتحقق من وظائف KBM على متصفحات الويب (Edge وChrome) وتطبيق Xbox PC ، ومن المفترض أن تكون الميزة متاحة على نطاق أوسع قريبًا.

ولتجربة دعم KBM، ستحتاج إلى أن تكون مشتركًا في Game Pass Ultimate (إلا إذا كنت تريد التحقق من ذلك على Fortnite، وهي لعبة مجانية تمامًا عبر Xbox Cloud Gaming)، وستحتاج أيضًا إلى التسجيل في برنامج PC Gaming Preview.

وإذا كنت تختبر دعم KBM على متصفح الويب، فهناك خطوة أخرى سيتعين عليك تشغيل ميزات المعاينة على متصفحك، وللقيام بذلك اضغط فوق صورة ملفك الشخصي على بلاى اكس بوكس دوت كوم ، وحدد الإعدادات، ثم قم بتشغيل "ميزات المعاينة".

قد تستمر بعض الألعاب المدعومة في إظهار عناصر وحدة التحكم على الشاشة في البداية، وقد يُطلب منك الضغط على A لبدء اللعبة أو شيء من هذا القبيل، ومع ذلك، يجب أن تتحول اللعبة إلى واجهة مستخدم KBM بمجرد تحريك المؤشر أو الضغط على زر.

وفي المتصفحات، لن يعمل KBM إلا عندما تلعب في وضع ملء الشاشة وتقوم بالضغط فوق تدفق اللعبة حتى تتعرف على إدخال الماوس، ويمكنك الخروج من استخدام KBM بالضغط على F9 أو الضغط على زر ESC للخروج من وضع ملء الشاشة.

وأول عناوين Xbox Cloud Gaming التي تحصل على دعم KBM هي Fortnite (المتصفحات فقط)، وArk Survival Evolved، وSea of ​​Thieves، وGrounded، وHalo Infinite، وAtomic Heart، وSniper Elite 5، وDeep Rock Galactic، وHigh on Life، وZombie Army 4 Dead War، و Gears Tactics و Pentiment و Doom 64 و Age of Empires 2 ، وهناك مشكلة معروفة في Atomic Heart في الوقت الحالي، وتلاحظ Microsoft أن هناك بعض الصعوبة في التبديل بين وحدة التحكم وKBM أثناء بث تلك اللعبة.

ويعد هذا تحديثًا مرحبًا به، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في لعب ألعاب إطلاق النار من منظور الشخص الأول باستخدام إعداد KBM ولكن ليس لديهم جهاز كمبيوتر مزود بجاذبية كافية لتشغيل الألعاب الحالية محليًا ، إنها خطوة جيدة للأمام من أجل إمكانية الوصول أيضًا.

وتعد تقنية الألعاب السحابية الخاصة بـ Xbox قوية جدًا، ولكننا نأمل أن تتمكن من مواكبة لاعبي Fortnite الذين يمكنهم بناء هياكل معقدة في أجزاء من الثانية.