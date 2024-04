شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق تحديثات جديدة لخرائط Google تسهل البحث والتخطيط فى رحلتك المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم جوجل مجموعة من التحديثات التي تهدف إلى التخلص من بعض الضغط الناتج عن التخطيط للرحلات والنزهات، بدءًا من ميزات الترجمة الجديدة ومسارات الرحلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في البحث إلى التوصيات المنسقة في الخرائط.

وستطون بدءًا من هذا الأسبوع في أكثر من 40 مدينة عبر الولايات المتحدة وكندا، حيث ستعرض خرائط Google الآن للمستخدمين قوائم توصيات لأماكن تناول الطعام والزيارات .

وتتضمن توصيات Google التي تم إنشاؤها خوارزميًا قائمة أسبوعية محدثة "رائعة" للأماكن التي شهدت ارتفاعًا مؤخرًا في شعبيتها، وقائمة "أهم" المواقع المشهورة تاريخيًا، وقائمة "الجواهر" بالأماكن التي تعتبر جواهر مخفية تستحق الزيارة، وسيعرض التطبيق أيضًا قوائم توصيات من Lonely Planet و The New York Times و The Infatuation وOpenTable.

ويتم أيضًا اختبار ميزة الذكاء الاصطناعي الجديدة في البحث والتي ستوفر نموذجًا لمسار الرحلة عندما يطلب المستخدمون أفكارًا للرحلة، ويتضمن خط سير الرحلة هذا معلومات مفيدة مثل خيارات الرحلات الجوية والفنادق، إلى جانب اقتراحات حول مناطق الجذب المحلية وأماكن تناول الطعام.

وتقول جوجل، إنها ستجمع أيضًا معلومات إضافية حول المواقع الموصى بها مثل معلومات العمل والتعليقات والصور ويمكن تصدير مسارات الرحلة إلى Gmail أو Docs أو Maps ، وهذه الميزة متاحة حاليًا فقط للمستخدمين الذين قاموا بالتسجيل في تجربة البحث المجانية من Google .

وتعمل Google أيضًا على تحديث ميزة Circle to Search التي قدمتها في يناير بإمكانيات ترجمة جديدة، وسيسمح هذا للمستخدمين بترجمة كل ما هو موجود على شاشتهم مثل القائمة عبر الإنترنت أو صفحة الأحداث المحلية عن طريق الضغط لفترة طويلة على زر الصفحة الرئيسية أو شريط التنقل والضعط على أيقونة الترجمة.

كما يتم طرح خدمة Circle to Search، المتوفرة حاليًا على سلسلة Pixel 7 Plus وSamsung Galaxy S24، على المزيد من أجهزة Android هذا الأسبوع، مع طرح ميزة الترجمة "في الأسابيع المقبلة"، وفقًا لشركة Google.