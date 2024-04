شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تزيل تقنية الدفع الذاتى بمتاجرها بالولايات المتحدة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزالت أمازون تقنية Just Walk Out من جميع متاجر البقالة التابعة لها في الولايات المتحدة، وفقًا لما أوردته The Information.

ويعتمد نظام الدفع الذاتي على مجموعة من الكاميرات وأجهزة الاستشعار لتتبع مغادرة الأشخاص من المتجر، وتحصيل الرسوم من العملاء وفقًا لذلك.

وقد ابتليت التكنولوجيا بمشاكل منذ البداية، والجدير بالذكر أن فيلم Just Walk Out لا يقدم سوى وهم، حيث تتباهى أمازون بالذكاء الاصطناعي التوليدي وما شابه، في حين أن المتاجر لا يوجد بها صرافون فعليون، إلا أن هناك ما يزيد عن 1000 شخص حقيقي في الهند يقومون بمسح لقطات الكاميرا لضمان عمليات الدفع الدقيقة.

كما أن تركيب المعدات الضرورية وصيانتها مكلف للغاية، وهذا على الأرجح هو سبب اعتماد تقنية Just Walk Out في حوالي نصف متاجر Fresh في الولايات المتحدة فقط، و كان هناك الكثير من المشكلات المحبطة للمستهلكين عند استخدام هذا النظام، بدءًا من إرسال الإيصالات بعد ساعات من الشراء وحتى سوء إدارة الطلبات تمامًا.

بمعنى آخر، تطلب الأمر مجموعة واسعة من المعدات الحساسة و1000 شخص يحدقون في مقاطع الفيديو للقيام بمهمة شخص أو شخصين يجلسان خلف ماكينة تسجيل النقد في كل متجر.

وهناك أيضًا بعض المخاوف الرئيسية المتعلقة بالخصوصية هنا، هل تتذكر تلك الكاميرات وأجهزة الاستشعار؟ يمكن استخدامها لجمع المعلومات البيومترية أثناء تسوق الأشخاص، ويتجاوز هذا تقنية مسح راحة اليد من أمازون، حيث تقوم الكاميرات وأجهزة الاستشعار بقياس شكل وحجم جسم كل عميل لأغراض تحديد الهوية والتتبع.

وأدى ذلك إلى رفع دعوى جماعية في نيويورك اتهمت تقنية أمازون بجمع معلومات التعريف البيومترية دون الكشف عن الممارسات بشكل صحيح للمستهلكين.

وتقول الدعوى إن أمازون انتهكت قانون معلومات الهوية البيومترية الخاص بالولاية، والذي يتطلب من الشركات إخبار العملاء إذا كانوا يجمعون البيانات المستخدمة لأغراض تحديد الهوية.

وحاولت أمازون بيع التكنولوجيا إلى سلاسل البيع بالتجزئة الأخرى، لكنها لم تحصل على الكثير من المكافآت، وسيستمر تقديم تقنية Just Walk Out فى العديد من المتاجر فى المملكة المتحدة.

أما بالنسبة للولايات المتحدة، فتقول أمازون إن إزالة هذه الأنظمة جزء من جهد أكبر لتجديد فرعها الخاص بمتاجر البقالة بالتجزئة، وتخطط الشركة لجلب عربات Dash الذكية إلى مواقع البيع بالتجزئة، بعد اختبارها في العديد من متاجر Whole Foods وFresh، وتم تجهيز هذه العربات الذكية بمقاييس وأجهزة استشعار لتتبع الإنفاق فى الوقت الفعلي، وبالطبع، السماح للمستهلكين بتخطي عملية الدفع.