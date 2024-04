شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. زعيم الديمقراطيين يكشف مستجدات مشروع قانون "تيك توك" والان نبدء بالتفاصيل

تشريع تيك توك في مجلس الشيوخ الأمريكي



فرصة لإحراز تقدم

الدمام - شريف احمد - قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، إنهم يستطيعون إحراز تقدم بخصوص تشريع تيك توك.وحدد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر اليوم الجمعة جدول أعمال مزدحم للمشرعين العائدين إلى واشنطن.وبعد عطلة استمرت أسبوعين، يعود مجلس الشيوخ إلى عمله الأسبوع المقبل.وكان مجلس النواب الأمريكي صوت في 13 مارس آذار على منح شركة بايت دانس الصينية، المالكة لتطبيق تيك توك، مهلة ستة أشهر. This is a Twitter Status و This is a Twitter Status في صدارة الدول الأكثر استخدامًا لتطبيق " This is a Twitter Status"This is a Twitter Status | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وفي تلك المهلة يجب التخلي عن الأصول الأمريكية لتطبيق المقاطع المصورة القصيرة، أو مواجهة حظر.وقال شومر: "في الأسابيع والأشهر المقبلة، لدينا فرصة لإحراز تقدم بشأن مشروعات قوانين مدعومة من الحزبين" بما في ذلك مشروع القانون الخاص بتيك توك.