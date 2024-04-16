قد يتم فرض رسوم اشتراك على X للحسابات الجديدة

أكد إيلون ماسك نيته فرض رسوم اشتراك على X (twitterسابقًا) للمستخدمين الجدد للسماح لهم بالنشر علي المنصة، في تقرير العام الماضي تم الكشف عن نية إيلون ماسك لفرض رسوم جديدة على المستخدمين الذين قاموا للتو بالتسجيل على X (تويتر سابقا) بحجة أن هذه ستكون الطريقة الوحيدة لجعل المنصة خالية من الروبوتات، الآن أكد ماسك بنفسه نيته وكشف المزيد من التفاصيل حول هذه الرسوم المحتملة.

إيلون ماسك أعلن بنفسه عن فرض رسوم اشتراك على X

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في منشور على X، أخبر ماسك أحد المستخدمين أنه سيتم فرض رسم اشتراك بسيط للسماح للحسابات الجديدة بالنشر على المنصة هو اعتبر ذلك بأنه الطريقة الوحيدة لوقف الهجمات المتواصلة من الروبوتات وأشار أيضًا إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي يمكنها بسهولة اجتياز اختبارات “أنت روبوت” في منشور آخر، قال مالك X أن المستخدمين الذين يختارون عدم دفع الرسم سيظلون قادرين على متابعة الحسابات الأخرى وقراءة المنشورات مجانًا و لكن لن يكون في استطاعتهم أن يكتبوا منشورات او حتي التفاعل مع المنشورات التي يكتبها باقي المستخدمين الأخرين.

سيتمكن الذين لم يدفعوا اشتراك على X النشر علي المنصة

سيحصل الأشخاص الجدد الذين لم يدفعوا رسوم الإشتراك علي إمكانية النشر علي موقع إكس ولكن بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيلهم، كما يؤكد الكود الموجود في تطبيق X، كما يمكنك رؤية الرسالة أدناه:

اشترك لفتح القدرة على النشر والمشاركة، يتعين على المستخدمين الجدد غير الموثّقين دفع رسم سنوي صغير قبل أن يتمكنوا من أداء أي إجراءات كتابية على الويب، بما في ذلك النشر والإعجاب والحفظ والرد، يهدف ذلك إلى الحد من الروبوتات والبريد العشوائي لجعل التجربة أفضل للجميع، يمكنك متابعة الحسابات وتصفح X مجانًا

موعد بدأ فرض رسوم اشتراك على X

لا يوجد معلومات حول موعد بدء تطبيق هذا النظام أو كم ستكون قيمة الرسوم، كان هناك شائعة سابقة تقول إن موقع X يريد أن يفرض رسوم سنوية بقيمة دولار واحد على المستخدمين غير الموثّقين، تأتي كل هذه التغييرات لتحقيق رغبة المالك الجديد للموقع للقضاء علي الروبوتات، حيث اشتكي العديد من المستخدمين في الفترة الأخيرة من كثرة و جود هذه الروبوتات.

تقوم الروبوتات بالتعليق و إرسال الرسائل المزعجة للمستخدمين لذلك قرر إيلون ماسك القضاء عليها بكل الطرق الممكنة في البداية، و لكن وجد أن الأمر أصعب مما يبدو؛ لذلك توصل إلي ذلك القرار، برأيك هل ستحقق هذه الخطوة هدف أيلون ماسك و تحدث التغيير المطلوب للقضاء لي هذه الروبوتات، أم انها ليست كافية؟

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