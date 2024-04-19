جميع طرق شحن شريحة سوا السعودية

جميع طرق شحن شريحة سوا لعام 2024.. ما هي شريحة سوا؟ شريحة سوا أو بطاقة سوا هي التابعة لشركة الإتصالات السعودية STC المشهورة، والتي تمتاز بتقديم خدمات رائعة في السعودية وهي غنية عن التعريف، فالمميز بتلك الشركة أنها تقدم عروض رائعة للمستخدمين وخدمات كاملة، متعلقة بالمكالمات المحلية والمكالمات الدولية، وعروضة قوية على خدمات الإنترنت، تهدف دومًا لإرضاء عملائها كونها أبرز مشغل اتصالات في المملكة العربية السعودية، وإذا كانت لديك شريحة سوا جديدة فإليك جميع طرق شحن شريحة سوا مسبقة الدفع، تابع المقال لتتعرف على كافة الطرق الممكنة لـ شرحن شريحة بيانات stc..تابع لتتعرف على المزيد.

طرق شحن شريحة سوا السعودية 2024

كما هو واضح أعلاه، فإن شريحة سوا هي تابعة لخط شركة الإتصالات السعودية STC، والتي امتازت بكثير من المميزات التي جعلتها الشركة رقم 1 للإتصالات في المملكة العربية السعودية، لما فيها من خدمات هائلة ومتوسعة دولية ومحلية

وأحد أكبر خدماتها هو إتاحتها العديد من الطرق لشحن شريحة سوا حتى يتمكن كافة العملاء من الوصول إليها، وتاليًا سنوضح تلك الطرق كل طريقة على حدى:-

1- شحن شريحة سوا من الموقع الرسمي STC

توجه إلى موقع STC قم بتسجيل الدخول بحساب mystc الخاص بك اختر الرقم المراد شحنه من قائمة “اختر الحساب” اضغط على “تسديد” ثم اضغط على “دفع” ثم الدفع الآن اختر طريقة الدفع التي تناسبك..ثم أدخل البيانات المطلوبة لوسيلة الدفع واضغط على “دفع”

2- شحن شريحة سوا *155* من بطاقات إعادة الشحن وعبر قسائم الشحن

من بطاقة إعادة الشحن:- من خلال الكود التالي:- *155* رقم بطاقة الشحن#



أو الطريقة الأخرى:-

توجه للموقع الرسمي للإتصالات السعودية قم بالدخول على نموذج شحن سوا من هنا قم بكتابة رقم الهوية الخاص بك/ ثم قم بإدخال رقم الجوال المواد شحنه/ ثم قم بكتابة رقم بطاقة الشحن لـ شحن شريحة سوا

أو هذه الطريقة:-

قم بالإتصال على رقم 1500 ومن القائمة اختر إعادة الشحن/ ثم أدخل رقم بطاقة الشحن حتى تتمكن من شحن شريحة سوا

أو هذه الطريقة:-

قم بإرسال رسالة نصية تحتوي على رقم بطاقة الشحن، ومن ثم مسافة، ثم 155 إلى رقم 900.

3-شحن شريحة سوا من تطبيق MySTC

وتطبيق MySTC هو أحد الوسائل البسيطة والسهلة حتى تتمن من شحن شريحة سوا الخاصة بك، سواء كانت شريحة بيانات stc 3 شهور، أو شريحة سوا جديدة، أو شريحة سوا مسبقة الدفع:-

قم بتحميل تطبيق MySTC قم بالولوج إلى حسابك على التطبيق اختر الرقم الذي تود شحنه اضغط على “الشحن” ثم تسديد، واختر الطريقة المناسبة لك للشحن، ثم أدخل البيانات المطلوبة لطريقة الدفع.

4- شحن شريحة سوا من تطبيق STC Pay

قم بتحميل تطبيق STC Pay قم بتسجيل الدخول إلى حسابك اختر خدمات STC من أسفل القائمة ادخل رقم الجوال المراد شحنه/ ثم اختر مبلغ الشحن/ ثم اضغط على دفع STC Pay

5-شحن شريحة سوا من خلال اجهزة الخدمة الذاتية

توجه إلى أحد أجهزة الخدمة الذاتية الخاصة بالإتصالات السعودية اختر الخدمة التي تود تسديدها/ ثم قم بتسديد الخدمة اختر: شحن سوا/ ثم الرقم المراد شحنه أدخل طريقة الدفع (بطاقة الصراف الآلي أو البطاقة الإئتمانية) ثم أتمم عملية الشحن

6- شحن شريحة سوا عبر البنك

قم بالدخول على حسابك البنكي من الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك

ثم اختر خاصية الشحن/ ومن ثم اختر شركة الإتصالات السعودية stc

ثم اختر بطاقات شحن سوا/ ثم اختر المبلغ المراد شحنه

أدخل رقم جوالك/ ثم رقم الهوية الخاصة بك

ثم أخيرًا قم باختيار طريقة السداد المناسبة لك (فواتير سداد/ حساب سداد/ البطاقات الإئتمانية).

7- شحن شريحة سوا خلال تطبيق الجوال للبنك

قم بتحميل التطبيق التابع للبنك الذي تنوي الدفع من خلاله

قم بالتسجيل على حساب البنك الخاص بك

قم بالضغط على “تسديد الفواتير” ثم اختر “الإتصالات السعودية”

ومن ثم اختر “شحن سوا” ثم أدخل رقم الجوال ورقم الهوية الخاصين بك.

اختر طريقة السداد المناسبة لك/ ثم سيتم خصم المبلغ وشحن البطاقة.

8- الشحن من خلال مكينة الصراف الآلي التابعة للبنك

أدخل البطاقة الخاصة بك في الصراف التابع للبنك

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور

اختيار تسديد الفواتير / ثم اختر الإتصالات السعودية

قم باختيار النظام مسبق الدفع/ ثم الرقم المراد شحنه

قم بالضغط على مبلغ الشحن المراد دفعه حتى تتم العملية بنجاح.

9- الشحن خلال الهاتف المصرفي للبنك

قم بالتواصل مع البنك خلال الرقم التابع للبنك المراد الشحن من خلاله

قم باتباع الخطوات مع الرد الآلي وإدخال البيانات المطلوبة

اختر سداد الفواتير والشحن من الإتصالات السعودية

أدخل رقم جوالك أو الجوال المراد شحنه، ثم مبلغ الشحن

اختر وسيلة السداد المناسبة لك حتى تتم عملية الشحن بنجاح آخرًا.

10- شحن شريحة سوا من رقم آخر (خدمة حول لي)

قم بتحميل تطبيق mystc

توجه للتطبيق لإتمام العملية بسهولة.

أو

قم بإرسال رسالة على رقم 900 تحتوي على المبلغ المراد تحويلة/ ثم (مسافة) ثم الرقم الذي تطلب منه/ ثم (مسافة) ثم 170

11- كيفية شحن سوا من مفوتر من رقم آخر

قم بتحميل تطبيق mystc

توجه للتطبيق لإتمام العملية بسهولة

أو

أرسل رسالة على رقم 900 تحتوي على المبلغ المراد تحويله/ثم (مسافة) ثم رقم الجوال ثم (مسافة) 144.

12-من رقم اخر مسبق الدفع “سوا” (تحويل الرصيد):

قم بتحميل تطبيق mystc

توجه للتطبيق لإتمام العملية بسهولة

أو

أرسل رسالة على رقم 900 تحتوي على المبلغ المراد تحويله/ثم (مسافة) ثم رقم الجوال ثم (مسافة) 133.

12-عن طريق بنك الراجحي أو البنك الأهلي

وتتمثل تلك الطريقة في الخطوات التالية:-

قم بتحميل تطبيق الراجحي/ أو تطبيق البنك الأهلي

قم بالتسجيل بحسابك على التطبيق/ ثم اختر الاتصالات السعودية

اختر بطاقات شحن الجوال سوا

أكمل الخطوات حينئذٍ في التطبيق حتى تنتهي من عملية الشحن.

أو

من خلال الهاتف المصرفي للبنك الأهلي: 920001000

من خلال الهاتف المصرفي للبنك الراجحي: 920003344.

أو من خلال خدمة الصراف الالي للبنك الذي تمتلك حساب به سواء الراجحي أو البنك الأهلي.

أو يمكن إعادة الشحن عن طريق الدفع المباشر بالبطاقات الائتمانية التابعة للبنك المراد الشحن منه.