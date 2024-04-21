تحميل تطبيق صندوق التنمية الزراعية السعودي للجوال

تحميل تطبيق صندوق التنمية الزراعية للجوال 2024.ما هو صندوق التنمية الزراعي؟ البنك الزراعي العربي السعودي، هذا هو صندوق التنمية الزراعية الذي نتحدث عنه، والذي سنوافيك بالمعلومات المطلوبة عنه في مقالنا التالي؛ حيث سنساعدك في تحميل تطبيق صندوق التنمية الزراعية للجوال، وفي التعرف على البنك الزراعي العربي السعودي، وتفاصيل القروض التي يوفرها البنك بشكل مبسط، مع التوجيه لكيفية طلب التمويل، كل هذا في مقالنا التالي والذي سنوضحه بوضوح في المقال التالي، تابع لتتعرف على كافة التفاصيل، تابعنا لتتعرف على المزيد.

ما هو صندوق التنمية الزراعية؟

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تعزيز القطاع الزراعي وإمداده بما يلزم لتطويره واستمراريته، هذا ما يتطلب لتحقيق الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية؛ ولهذا كانت فكرة صندوق التنمية الزراعية والذي يمكننا معرفة دوافعه من تسميته، فقد تم تأسيسه برأس مال ما يتعدى 20 مليار ريال سعودي

حتى يتمم عملية مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المساهمة في الجانب الزراعي في المملكة، والأهم هو تعزيز الجانب التكنولوجي الزراعي الذي يساهم بشكل كبير في تطويل وتعزيز الخدمات الزراعية في المملكة العربية السعودية بل وفي العالم أجمع، وهذا هو صندوق التنمية الزراعي، والذي يوفر تسهيلات ائتمانية وقروض ميسرة للزراعيين والعاملين في القطاع، تابع لتتعرف على بقية التفاصيل.

لتحميل تطبيق صندوق التنمية الزراعية

من هنا للأندرويد

من هنا للأيفون

عن البنك الزراعي العربي السعودي

تهتم المملكة العربية السعودية بالناحية البيئية بشكل مميز ومتطور، ومُخطط جيدًا، وهذا نراه في مباردة السعودية الخضراء التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، والتي لأجلها تم اللجوء لـ صندوق التنمية الزراعية السعودي ليحل محل نظام البنك الزراعي العربي السعودي

وبالطبع وفقًا لما أوضحناه أعلاه فقد علمنا السبب، فهو للمساهمة والتعزيز في تحقيق أكبر فائدة والوصول للكثير من الإنجازات في التطوير الزراعي، ولهذا تم توفير قروض وتسهيلات يمكن التعرف عليها تاليًا مع أهم تفاصيلها وشروط صندوق التنمية الزراعي:-

1-قروض تنموية

وهي قروض تنموية تمويلية إذا كنت أحد الأشخاص الراغبين في تمويل المشاريع الخاصة بهم، فما هي الشروط للحصول على قرضٍ كهذا؟

ترخيص مزاولة مهنة

تقديم الضمانات المطلوبة

سندات الحيازة

استكمال مسوغات الطلب

2- قروض تشغيلية عادية

وهي قروض خاصة بالمنشآت الصغيرة، والتي تشمل التكاليف التشغيلية الكافية لدورة إنتاجية واحدة لا يتجاوز سدادها عام واحد فقط، فما هي شروطها؟

الهوية الوطنية الخاصة بك

رسم كروكي معتمد

سند ملكية الأرض

ترخيص بمزاولة النشاط

ومن ثم أشكال أخرى للقروض، كقروض المشاريع المتخصصة، وقروض تشغيلية للمشاريع المتخصصة، فما هي؟

1- قروض المشاريع المتخصصة: وهي خاصة بالمشاريع التي يتم بواسطتها استثمار الموارد الاقتصادية لبناء هياكل إنتاجية والتي يمكنك اقتراضها من صندوق التنمية الزراعي

3- قروض تشغيلية للمشاريع المتخصصة: وهي المعني بها التمويل بقروض لتعزيز رأس المال العامل، وتشمل الصيدليات والعيادات البيطرية.

كيفية طلب تمويل من أجل بدء مشروع تربية النحل؟

تربية النحل هي من الأمور التي قد يسعى فيها العديد من الأشخاص، ولكن كيف تبدأ؟ تعرف تاليًا على كيفية طلب تمويل من أجل بدء مشروع تربية النحل من صندوق التنمية الزراعية:-

ترخيص من وزارة البيئة والمياه والزراعة بمزاولة النشاط.

أن لا يقل عمرك عن 21 سنة.

بطاقة تصريح نحال من وزارة البيئة والمياه والزراعة (سارية المفعول).

ألا تكون موظفا (حكوميا – خاصا).

اجتياز الدورات التدريبية المقدمة من الجمعية التعاونية.

أن لا يكون قد سبق لك الحصول على تمويل للمناحل المتنقلة من قبل الصندوق التنمية الزراعي

الخطوة التالية ستكون أن تتبع الخطوات التالية حتى تبدأ في الحصول على قرض من مكتب صندوق التنمية الزراعي لبدء مشروعك الخاص:

ادخل إلى منصة الخدمات الإلكترونية لصندوق التنمية الزراعية.

اختر خدمة (تمويل مربي النحل المتنقل).

إدخل رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال.

ستصلك رسالة نصية إلى جوالك لتأكيد بياناتك.

اختر الفرع الأنسب لك والمراد التعامل معه في صندوق التنمية الزراعيه

ثم قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة في نموذج الطلب لـ مكتب صندوق التنمية الزراعية