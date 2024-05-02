رؤية 2030.. "سدايا" توجه الذكاء الاصطناعي في خدمة ريادة المملكة

تتسق هذه الجهود مع جهود موازية تبذلها "#سدايا" لتعزيز مكانة #المملكة كدولة رائدة في البيانات والذكاء الاصطناعي.#اليوم | @SDAIA_SA



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