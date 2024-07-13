شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تتراجع عن القيود المفروضة على حسابات ترامب على فيس بوك وإنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

قررت شركة ميتا ، الشركة الأم لمنصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستجرام، إزالة القيود المفروضة على حسابات الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب.

وقامت Meta بتحديث بيانها الأصلي، الذي أعلن فيه نهاية تعليق ترامب على Facebook و Instagram في يناير 2023 ليعكس الوضع الجديد للمرشح الرئاسي الجمهوري المفترض على الإنترنت.

وأزالت ميتا ترامب من جميع منصاتها بعد الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021 وسط "ظروف متطرفة وغير عادية للغاية"، وفقًا لبيان ميتا الأصلي.

وقُتل سبعة أشخاص نتيجة أعمال العنف أو الأضرار الجانبية نتيجة الهجوم على مبنى الكابيتول.

وفى مايو التالي، قضى مجلس الرقابة بأن فيسبوك فشل في تطبيق العقوبة المناسبة بتعليق حسابات ترامب إلى أجل غير مسمى بسبب انتهاكها "الخطير" لإرشادات ومعايير مجتمع فيسبوك وإنستجرام.

وبعد ذلك بعامين، استعادت ميتا حسابات ترامب بعد تعليقها لفترة زمنية مع فرض عقوبات أكثر صرامة على انتهاك شروط الخدمة، وهو المعيار الذي كان أعلى من أي مستخدم آخر على فيسبوك وإنستجرام ، وأشارت ميتا في آخر تحديث لها إلى أن الرئيس السابق سيخضع لنفس المعايير التي يخضع لها أي شخص آخر.

ومع انعقاد مؤتمرات الحزب قريبًا، بما في ذلك مؤتمر الحزب الجمهوري الأسبوع المقبل، سيتم قريبًا ترشيح المرشحين لمنصب رئيس الولايات المتحدة رسميًا، بحسب بيان ميتا.

وأضاف: "في تقييم مسؤوليتنا للسماح بالتعبير السياسي، نعتقد أن الشعب الأمريكي يجب أن يكون قادرًا على الاستماع إلى المرشحين لمنصب الرئيس على نفس الأساس".

اتخذ تويتر، الذي أصبح الآن X، أيضًا إجراءً ضد الرئيس ترامب في أعقاب تمرد 6 يناير في مبنى الكابيتول بسبب ثلاث تغريدات نشرها والتي تم تصنيفها على أنها تحرض على العنف. بدأ الأمر بتعليق لمدة 12 ساعة في 6 يناير 2021. وبعد يومين، حظره تويتر تمامًا بعد أن وجد أن المنشورات اللاحقة تنتهك أيضًا معايير مجتمعه. وفي العام التالي، أجرى مالك تويتر الجديد إيلون ماسك استطلاعًا غير رسمي على حسابه يسأله عما إذا كان ينبغي عليه إزالة الحظر الذي فرضه الرئيس ترامب وإعادة حسابه بعد بضعة أيام.