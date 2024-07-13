شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على المناطق الأمريكية الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

تنتشر الكوارث الطبيعية مع اشتعال حرائق الغابات، وتدمير الأعاصير للمنازل، وتشهد الولايات الأمريكية درجات حرارة مرتفعة وجفافًا، حيث كشف باحثون في جامعة روتجرز عن المناطق الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية في الولايات المتحدة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الفريق أن أولئك الذين يعيشون على الساحل الغربي هم أكثر عرضة لفقدان منازلهم وأصولهم الأخرى مقارنة بأولئك الذين يعيشون في الغرب الأوسط.

كانت كاليفورنيا موطنًا لسبعة من أعلى 10 مناطق معرضة لخطر الكوارث الطبيعية في البلاد، والثلاث مناطق الأخرى هي هيوستن، تكساس، هانتسفيل، ألاباما، وأوكلاهوما سيتي، أوكلاهوما.

تشهد الولايات المتحدة زيادة في الأعاصير وحرائق الغابات والفيضانات والجفاف التي أثرت على مناطق تمتد من فرجينيا إلى كاليفورنيا.

كما أن الدراسة أظهرت، أن المناطق الأكثر خطورة تقع في الأحياء الأكثر ثراءً مقارنة بأولئك الذين يعيشون في مجتمعات أقل ثراءً.

وقال مايكل جرينبرج، الباحث الرئيسي للدراسة، "غالبًا ما يختار أغنى الناس العيش في أماكن خطيرة بسبب المعالم الطبيعية".

يأتي ذلك بعد أن شهدت هيوستن كارثة كبرى حيث اجتاح الإعصار بيريل المنطقة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن ما يقرب من 1.7 مليون شخص مع ارتفاع درجات الحرارة إلى ما يزيد عن 90 درجة فهرنهايت.

كما تستعد لاس فيجاس لليوم السادس على التوالي من درجات الحرارة التي تصل إلى 115 درجة فهرنهايت.

وأكدت الدراسة أن الأشخاص في المناطق ذات الدخل المرتفع يواجهون خسائر اقتصادية أعلى لأن لديهم المزيد من الأصول ليخسروها.

من المرجح أيضًا أن يعيش السكان في الأحياء الأكثر ثراءً في مناطق ذات كثافة سكانية أعلى تنضح بمستويات أعلى من تلوث الهواء من النفايات الخطرة وحركة المرور الكثيفة.

هذه هي المواقع الملوثة بالمواد الخطرة بما في ذلك مرافق التصنيع ومصانع المعالجة ومكبات النفايات ومواقع التعدين.

يتعرض الأشخاص الذين يعيشون في مناطق مثل لوس أنجلوس، إحدى أكثر المناطق المعرضة للخطر في البلاد، لتلوث الهواء بنسبة 60% أكثر من متوسط الولاية من انبعاثات المركبات.

تشهد جنوب كاليفورنيا أيضًا حوالي 10000 زلزال كل عام من جميع الأنواع والأحجام، وستشهد منطقة لوس أنجلوس زلزالًا بقوة 6.7 درجة أو أعلى خلال الثلاثين عامًا القادمة، وفقًا لتقرير صادر عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS).

وأظهر مؤشر المخاطر الوطني أن الولايات ذات المناطق ذات المخاطر المنخفضة نسبيًا شملت مونتانا ونبراسكا وفيرجينيا وماين.